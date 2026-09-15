Kết nối, thu hút, phát huy tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài
Trình bày Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 23 “Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Anh Tuấn cho rằng việc triển khai thực hiện Nghị quyết đối với Hà Nội không chỉ là nhiệm vụ riêng của công tác đối ngoại mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn trực tiếp với nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-thu-hut-phat-huy-tiem-nang-cua-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-417829.htm