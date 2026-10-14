Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số: Nâng trải nghiệm thanh toán trong đời sống

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, chương trình gồm hai phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất, “Phát triển hệ sinh thái thanh toán số”, tập trung vào xu hướng thanh toán tích hợp, hay thanh toán “trong suốt” (invisible payment), cho phép người dùng hoàn tất giao dịch ngay trong quá trình sử dụng dịch vụ mà không cần thực hiện nhiều thao tác riêng biệt.

Các đại biểu tới dự hội thảo. (Ảnh: Trọng Tài)

Các nội dung được đặt ra xoay quanh định hướng chính sách, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái thanh toán tại các ngân hàng thương mại và những yêu cầu về kết nối dữ liệu, đối soát, liên thông giữa ngân hàng, trung gian thanh toán với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Phiên thứ hai, “Kết nối không biên giới - Bảo vệ không khoảng cách”, tập trung vào thanh toán xuyên biên giới, từ hạ tầng kết nối đến trải nghiệm người dùng. Trong bối cảnh giao thương, du lịch và các hoạt động dịch vụ quốc tế ngày càng phát triển, việc mở rộng kết nối thanh toán trong khu vực Đông Nam Á và giữa các nền tảng, tổ chức cung ứng dịch vụ được xem là hướng đi quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và du khách.

Bệnh viện Bạch Mai số hóa hành trình khám chữa bệnh

Chia sẻ tại hội thảo, PGS, TS, BS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong quá trình chuyển đổi số, bệnh viện xác định người bệnh là trung tâm, hướng tới xây dựng hành trình khám chữa bệnh thuận tiện, an toàn và minh bạch hơn. Ứng dụng Bach Mai Care là một trong những nền tảng quan trọng giúp kết nối các khâu trong quá trình này. Đến nay, ứng dụng đã vượt mốc 1 triệu người dùng và được xác thực qua VNeID, góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin người bệnh.

Theo ông Giáp, trước đây, người dân có thể phải xếp hàng tại nhiều khâu khi đến bệnh viện. Với Bach Mai Care, người bệnh có thể đặt lịch khám, lựa chọn chuyên gia, chuyên khoa, ngày và giờ phù hợp. Khi đến bệnh viện theo lịch hẹn, người bệnh có thể bắt đầu được khám sau khoảng 15-20 phút.

Trong quá trình khám, các chỉ định như xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu được cập nhật trên ứng dụng để người bệnh theo dõi những bước cần thực hiện tiếp theo. Đến khâu thanh toán, hệ thống cung cấp mã QR tương ứng với số tiền phải trả, đồng thời thể hiện rõ các khoản bảo hiểm và phụ thu, giúp người bệnh dễ dàng nắm bắt chi phí.

PGS, TS, BS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Trọng Tài)

Khi có kết quả, thông tin được đồng bộ trên ứng dụng và người bệnh nhận thông báo để quay lại gặp bác sĩ. Đơn thuốc cũng được liên thông với nhà thuốc, hiển thị giá từng loại thuốc ngay trên ứng dụng. Người bệnh có thể thanh toán tại phòng khám hoặc qua ki-ốt trước khi nhận thuốc. Nhờ đó, nhiều công đoạn trong hành trình khám chữa bệnh được kết nối trên cùng một nền tảng, giảm việc di chuyển qua nhiều quầy và thực hiện các thủ tục riêng lẻ.

Bệnh viện Bạch Mai hiện phục vụ khoảng 10.000 người bệnh ngoại trú mỗi ngày. Theo ông Giáp, nếu mỗi người tiết kiệm được 10-12 phút, tổng thời gian chờ được cắt giảm sẽ rất đáng kể. Giá trị của chuyển đổi số vì thế không chỉ nằm ở việc thanh toán nhanh hơn mà còn ở khả năng cải thiện trải nghiệm tổng thể, giúp quá trình khám chữa bệnh thuận tiện và liền mạch hơn.

Trong thời gian tới, Bach Mai Care sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành trợ lý sức khỏe, tích hợp thêm các tiện ích như hóa đơn điện tử, chữ ký số, chữ ký điện tử và chăm sóc sức khỏe, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ và sự an tâm của người bệnh.

VETC mở rộng kết nối thanh toán, thêm dịch vụ cho chủ xe

Ở lĩnh vực giao thông, ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VETC Digital, cho biết VETC hiện phục vụ khoảng 75% chủ xe ô tô tại Việt Nam. Để bảo đảm hoạt động thanh toán giao thông thông suốt, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cơ bản hoàn thành việc kết nối tài khoản giao thông của khách hàng với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến nay, VETC đã kết nối trực tiếp với khoảng 15 ngân hàng lớn tại Việt Nam. Với các đối tác khác, doanh nghiệp triển khai kết nối thông qua hệ thống chuyển mạch của NAPAS. Trong năm nay, VETC sẽ bổ sung phương thức thanh toán dịch vụ thu phí không dừng thông qua thẻ tín dụng đồng thương hiệu với VETC.

Theo ông Thành, trong quý IV năm nay và năm tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng kết nối hạ tầng thanh toán với các trung gian thanh toán và ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VETC Digital. (Ảnh: Trọng Tài)

Không dừng lại ở dịch vụ thu phí không dừng, VETC đang mở rộng thanh toán sang các dịch vụ gắn với nhu cầu sử dụng ô tô hằng ngày. Doanh nghiệp đã triển khai thanh toán đỗ xe không dừng tại các bãi đỗ, đồng thời mở rộng sang dịch vụ thanh toán xăng dầu và trạm sạc, cho phép khách hàng sử dụng ô tô điện thanh toán trực tiếp khi sạc xe.

Trong thời gian tới, VETC dự kiến tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ sang các lĩnh vực như cứu hộ và bảo hiểm, qua đó tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của chủ xe trong quá trình tham gia giao thông.

Từ y tế đến giao thông, việc tích hợp thanh toán vào các dịch vụ thiết yếu cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hạ tầng thanh toán số trong đời sống. Khi các nền tảng và đơn vị cung cấp dịch vụ tăng cường kết nối, người dùng có thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện, trong khi doanh nghiệp có điều kiện cải thiện quy trình vận hành và mở rộng hệ sinh thái phục vụ khách hàng.