Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) vừa có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (Đức) vào ngày 27/11 nhằm trao đổi các định hướng hợp tác về đào tạo nhân lực, phát triển thị trường vốn và thu hút đầu tư.

Buổi làm việc do ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, chủ trì. Đoàn đại biểu bang Hessen do ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen, và ông Alexander Lorz, Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Hessen, dẫn đầu.

VIFC-HCMC và bang Hessen (Đức) trao đổi khả năng hợp tác phát triển thị trường vốn, chia sẻ kinh nghiệm phát hành trái phiếu xanh và kết nối nhà đầu tư châu Âu.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về triển vọng thiết lập quan hệ hợp tác giữa VIFC-HCMC với bang Hessen, Trung tâm Tài chính Frankfurt và các định chế tài chính tại Frankfurt, hướng tới kết nối hệ sinh thái tài chính Việt Nam với một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu.

Phía bang Hessen đề xuất hai sáng kiến trọng tâm gồm xây dựng Tuyên bố chung về hợp tác giữa bang Hessen/Frankfurt và Việt Nam, dự kiến xem xét ký kết trong quý I/2027; đồng thời nghiên cứu thành lập Nhóm công tác chung với sự tham gia của các cơ quan liên quan và các định chế tài chính lớn tại Frankfurt như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đức (Deutsche Börse).

Về phát triển nguồn nhân lực, VIFC-HCMC đề xuất phối hợp với Trường Đại học Việt Đức (VGU), bang Hessen và các đối tác giáo dục tại Frankfurt thông qua Học viện VIFC để xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và thực tập tại các định chế tài chính ở Frankfurt. Phía Đức đánh giá cao định hướng này, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kết nối cơ hội thực tập, thông tin về thủ tục thị thực và hành chính cho nhân sự VIFC-HCMC.

Trong lĩnh vực thị trường vốn, VIFC-HCMC bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của bang Hessen và Frankfurt về phát hành trái phiếu xanh, phát triển hạ tầng thị trường vốn, xây dựng khung pháp lý và các hoạt động giám sát giao dịch. Trung tâm cũng chia sẻ nhu cầu nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu xanh để huy động nguồn lực cho các dự án phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính bang Hessen cho biết địa phương có kinh nghiệm tiên phong phát hành trái phiếu xanh tại Đức với 3 đợt phát hành. Trong đó, đợt gần nhất trị giá 1,5 tỷ euro đã được đăng ký mua gấp 4 lần, tương đương nhu cầu đăng ký khoảng 6 tỷ euro. Phía Hessen đề nghị đoàn công tác VIFC-HCMC tham gia cùng đoàn Bộ Tài chính Việt Nam sang Đức trong dịp tới.

Về thu hút đầu tư, ông Nguyễn Hồng Văn giới thiệu định hướng phát triển VIFC-HCMC theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế, với các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư thành lập pháp nhân tại Trung tâm. VIFC-HCMC ưu tiên lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đồng thời mở rộng hệ sinh thái sang các dịch vụ hỗ trợ như kiểm toán, tư vấn pháp lý, giáo dục và dịch vụ lưu trú phục vụ cộng đồng tài chính.

VIFC-HCMC cũng đang mời gọi các ngân hàng Đức tham gia hệ sinh thái, đồng thời đề xuất tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối Trung tâm với cộng đồng doanh nghiệp Đức tại TP. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2027. Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường kết nối thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK).

Ông Nguyễn Hồng Văn nhấn mạnh VIFC-HCMC định hướng phát triển thành trung tâm tài chính hiện đại, kết nối sâu rộng với thị trường toàn cầu; đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Frankfurt và nhận được hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Đức trong quá trình phát triển Trung tâm.