ĐBP - Ngày hội Cà phê Mường Ảng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương. Kết nối thị trường tiêu thụ nông sản là một trong những vấn đề được tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo thực hiện trong xây dựng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị nông sản.

Cà phê được tỉnh xác định là một trong những cây trồng chủ lực.

Cà phê, mắc ca, cây ăn quả được tỉnh xác định là những cây trồng chủ lực trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững. Sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, xây dựng vùng trồng tập trung, thực hiện chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản được triển khai trong toàn tỉnh. Từ mục tiêu đó, năm 2026 toàn tỉnh phát động trồng mới cà phê, mắc ca; huy động sự tham gia của tất cả lực lượng và người dân ra quân đào hố trồng cà phê, mắc ca. Với tinh thần quyết tâm, toàn tỉnh đã trồng mới trên 13.400ha cà phê, hơn 6.800ha mắc ca vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhờ vậy, diện tích cà phê toàn tỉnh hiện có gần 21.000ha, trong đó gần 6.200ha đang cho thu hoạch; mắc ca gần 19.500ha, tập trung ở xã Tuần Giáo, Quài Tở, Pú Nhung, Mường Mùn.

Cùng với xây dựng vùng cây trồng chủ lực, hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, Điện Biên tổ chức chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, mở rộng kênh phân phối thương mại điện tử. Đây là phương thức sản xuất, xây dựng thương hiệu, quảng bá nông sản nâng cao giá trị. Điều này đòi hỏi từ khâu xác định cây trồng, sản xuất tập trung gắn với chế biến, liên kết tiêu thụ nông sản tạo thành chuỗi thống nhất. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức, phối hợp các đơn vị giới thiệu, quảng bá nông sản trên kênh thương mại điện tử. Tận dụng sức ảnh hưởng của các nhà sáng tạo nội dung KOL, KOC phối hợp với địa phương thực hiện livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm, tạo sức lan tỏa.

Chương trình “Hành trình nông sản Điện Biên” tổ chức tháng 4/2026 có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung, phát trực tiếp trên tài khoản cá nhân thu hút số lượng lớn người tiêu dùng tương tác, theo dõi; tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kết nối tiêu thụ nông sản trên không gian số. Trong các phiên livestream có sự đồng hành của lãnh đạo địa phương thể hiện sự chủ động của chính quyền cơ sở hỗ trợ chủ thể OCOP tiếp cận phương thức quảng bá, kinh doanh mới. Từ khoai lang Thanh An, gạo Séng cù Điện Biên đến cà phê Arabica Mường Ảng, mắc ca Tuần Giáo... giới thiệu tại các phiên livestream trên nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường cho nông sản Điện Biên.

Cà phê Arabica mang hương vị nhẹ nhàng, sạch, ít đắng, độ chua vừa phải, hậu vị cân bằng từng bước chinh phục người tiêu dùng cả nước. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, Mường Ảng là một trong những vùng trồng cà phê Arabica trọng điểm của tỉnh. Doanh thu từ cà phê trên địa bàn xã Mường Ảng năm 2025 đạt khoảng 450 tỷ đồng, trở thành cây trồng chủ lực của địa phương. Với hơn 2.100ha cà phê trong đó 1.800ha đang cho thu hoạch, cây cà phê giúp nhiều hộ dân ở Mường Ảng có thu nhập ổn định. Ngày hội Cà phê Mường Ảng tổ chức không chỉ giới thiệu nông sản của xã Mường Ảng mà sản phẩm ở các địa phương trong tỉnh cũng được tham gia quảng bá tới đông đảo người dân và du khách. Điểm nhấn đáng chú ý khi Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech do Công ty cổ phần Cà phê Detech đầu tư 100 tỷ đồng khởi công tại bản Na Luông, xã Mường Ảng. Dự kiến nhà máy có công suất chế biến khoảng 5.000 tấn cà phê và 7.000 tấn hạt mắc ca mỗi năm. Sản phẩm của nhà máy khá đa dạng với cà phê nhân xanh, cà phê rang xay, cà phê đặc sản, cà phê thóc, hoạt chất chiết xuất từ phụ phẩm cà phê và nhiều sản phẩm chế biến sâu khác. Việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản cho thấy bước tiến mới trong thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng vùng trồng tập trung; tạo niềm tin cho người nông dân trong việc mở rộng diện tích cây trồng, yên tâm về khâu chế biến, tiêu thụ nông sản.

Nông dân xã Thanh An tham gia cùng các nhà sáng tạo nội dung quảng bá sản phẩm khoai lang tại phiên livestream "Hành trình nông sản Điện Biên". Ảnh: Phương Dung

Nông sản Điện Biên ngày càng mở rộng quy mô vùng nguyên liệu, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vào lĩnh vực chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài nhà máy chế biến cà phê Detech ở Mường Ảng, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đã quan tâm khảo sát, đề xuất chế biến nông sản như Tập đoàn TH, Tập đoàn Him Lam chế biến mắc ca, Công ty Cát Quế đầu tư hệ thống nhà máy sơ chế cà phê nhân... Sự quan tâm của nhà đầu tư gắn với điều kiện người nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, sử dụng phân bón hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng của cây trồng. Đằng sau mỗi vùng cà phê là sinh kế của người dân gắn bó với sản xuất nông nghiệp, từng bước cải thiện thu nhập từ nông sản, đặc sản địa phương.

Bài toán đặt ra trong kết nối thị trường tiêu thụ nông sản không chỉ là nâng cao chất lượng sản phẩm mà cần tổ chức tốt chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ; tận dụng hiệu quả thương mại điện tử để mở rộng kênh phân phối. Việc tiêu thụ cà phê và nông sản Điện Biên qua thương mại điện tử vượt qua khoảng cách về địa lý đến gần hơn với người tiêu dùng. Câu chuyện về liên kết sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao giá trị nông sản Điện Biên.