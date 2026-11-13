Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NM

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội Nguyễn Thị Hảo nhấn mạnh, một sản phẩm chỉ thực sự có giá trị khi đến được với người tiêu dùng; một mô hình sản xuất chỉ thành công khi có thị trường tiêu thụ. Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối thực chất giữa các cơ sở sản xuất có nhu cầu tìm kiếm thị trường, nhà phân phối cần nguồn hàng đạt chuẩn, ổn định và người tiêu dùng mong muốn sử dụng những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc minh bạch.

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, việc mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ là yêu cầu quan trọng đối với các chủ thể OCOP và doanh nghiệp sản xuất hàng Việt hiện nay. Không chỉ dừng ở việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, các hoạt động kết nối cần hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, hình thành những kênh phân phối ổn định, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận sâu hơn với thị trường.

Các chuyên gia, đại diện nhà bán lẻ, đơn vị phân phối và các chủ thể OCOP tọa đàm giải pháp kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và hàng Việt. Ảnh: NM

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội Nguyễn Thị Hảo bày tỏ mong muốn các ý kiến của nhà khoa học, cơ quan quản lý, chuyên gia thị trường và doanh nghiệp tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn như: Tiêu chuẩn sản phẩm để tham gia hệ thống phân phối; năng lực cung ứng; cơ chế thu mua, hợp tác và trách nhiệm của từng mắt xích trong chuỗi liên kết. Với vai trò đơn vị tổ chức, Trung tâm mong muốn tiếp tục kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội kinh doanh cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, đặc biệt là những mô hình kinh tế có sự tham gia của phụ nữ, góp phần đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham gia tọa đàm trên sân khấu với chủ đề “Giải pháp kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và hàng Việt”. Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện nhà bán lẻ, đơn vị phân phối và các chủ thể OCOP. Những trao đổi tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của hệ thống bán lẻ và mở rộng các kênh tiêu thụ. Đây cũng là dịp để các chủ thể sản xuất trực tiếp chia sẻ khó khăn, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những yêu cầu thực tế từ thị trường.

Các đơn vị ký kết hợp tác, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại hội thảo. Ảnh: NM

Cũng tại hội thảo đã diễn ra chương trình giới thiệu mô hình chuỗi liên kết phát triển ẩm thực dược liệu- cụ thể là chuỗi liên kết sản xuất dược liệu Ngọc Bảo Thổ Nhân Sâm theo mô hình liên kết 5 nhà. Tại hội thảo, đại diện đơn vị nghiên cứu, tác giả giống và Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương đã giới thiệu định hướng phát triển chuỗi liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và phát triển dược liệu Ngọc Bảo Thổ Nhân Sâm. Qua đó, làm rõ tiềm năng phát triển các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu bản địa gắn với sản xuất, chế biến và nhu cầu thị trường.

Trong chương trình, các đơn vị đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, công bố chuỗi liên kết và ký kết các thỏa thuận phát triển sản phẩm. Hoạt động có sự chứng kiến của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cùng Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.