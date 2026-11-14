Kết nối thị trường, nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP ngày càng đa dạng về chủng loại, chất lượng và mẫu mã, góp phần khai thác lợi thế, đặc trưng của từng địa phương. Tuy nhiên, mở rộng thị trường và duy trì đầu ra ổn định vẫn là thách thức đối với nhiều chủ thể sản xuất. Việc tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và đa dạng hóa kênh tiêu thụ được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương./.