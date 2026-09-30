Kết nối thị trường, mở đường cho các loại sản phẩm khu vực Bắc Trung Bộ

Hôm nay (30/9), hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Hà Tĩnh trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026.

Trước thềm hội nghị, gần 80 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất khu vực Bắc Trung Bộ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Đa dạng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, từ nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến… được giới thiệu tới nhà phân phối, hệ thống siêu thị và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

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Hà Tĩnh có 50 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia. Đa phần sản phẩm trưng bày tại hội nghị là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, cùng các mặt hàng có lợi thế và tiềm năng mở rộng thị trường.

Tại các gian hàng, sản phẩm không chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh hay câu chuyện về vùng nguyên liệu. Người mua có thể trực tiếp tìm hiểu chất lượng, quy cách đóng gói, nguồn gốc xuất xứ, khả năng cung ứng và những điều kiện để đưa sản phẩm vào các kênh phân phối.

Ông Bùi Thức Chính - Giám đốc HTX Trầm hương Hiền Linh (xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Hội nghị kết nối giao thương là dịp để đơn vị hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường; từ chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, bao bì đến khả năng cung ứng. Những thông tin này giúp cơ sở nhìn rõ hơn những điểm cần hoàn thiện để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm”.

Dịp này, các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ thu hút sự chú ý của nhà phân phối và người tiêu dùng.

TP Huế có 8 doanh nghiệp trực tiếp tham gia giới thiệu hàng trăm sản phẩm của các cơ sở sản xuất. Các sản phẩm đa dạng, chất lượng, được chế tác tinh xảo, ghi điểm với người tiêu dùng.

Chị Mai Nhi - Đại diện Công ty TNHH Maries, TP Huế (áo vàng) cho biết: "Chúng tôi mang đến hội nghị kết nối giao thương mặt hàng thủ công mỹ nghệ với nguyên liệu sản xuất là sợi cỏ bàng. Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những chiếc nón, túi, ví... xinh xắn với đa dạng dường nét hoa văn mang đậm dấu ấn cố đô là sự lựa chọn của nhiều khách hàng".

Dịp này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tỉnh Quảng Trị mang đến hội nghị kết nối giao thương nhiều sản phẩm chất lượng. Bà Mai Thị Thủy - Giám đốc Công ty Cao dược Mai Thị Thủy (xã Cam Lộ) cho hay: "Tháng 8/2026, khi tham gia triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Hà Tĩnh, các sản phẩm cao chè vằng, cao cà gai leo... của công ty nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, doanh thu cao. Từ hiệu ứng đó, chúng tôi kỳ vọng những cuộc gặp tại hội nghị lần này sẽ mở thêm cơ hội về đơn hàng, hợp đồng và thị trường tiêu thụ".

Không gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị kết nối giao thương thu hút các bạn trẻ mua sắm, check - in.

Ngoài khu vực trưng bày sản phẩm, hoạt động kết nối diễn ra trong khuôn khổ hội nghị tạo điều kiện để các bên đi sâu vào khả năng hợp tác. Tại đây, nhà cung cấp trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối về nhu cầu nguồn hàng, tiêu chuẩn sản phẩm, sản lượng, khả năng cung ứng, thị trường và các điều kiện hợp tác.

Bà Ngô Thị Mai Tú - Đại diện Công ty CP Công nghệ mới, phát triển quốc tế KTS Group (Nghệ An) cho biết: "Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kết nối sản phẩm lên sàn thương mại điện tử KTS mall. Trong sáng nay, nhiều doanh nghiệp, HTX, cơ sở khu vực Bắc Trung Bộ đã kết nối nhờ chúng tôi tư vấn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số".

Bà Nguyễn Thị Thắm - Quản lý ngành hàng, siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh chia sẻ: "Việc trực tiếp tìm hiểu các sản phẩm vùng miền giúp đơn vị có thêm lựa chọn về nguồn hàng, trong đó ưu tiên những sản phẩm bảo đảm chất lượng, có khả năng cung ứng và phù hợp với nhu cầu của hệ thống siêu thị".

Điểm nhấn của hội nghị là sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại truyền thống với nền tảng số. Sáng nay, Sở Công thương Hà Tĩnh phối hợp tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm Hà Tĩnh trên nền tảng thương mại điện tử. Cách làm này tạo thêm một kênh tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời giúp sản phẩm địa phương tiếp tục được quảng bá ngay cả khi hoạt động kết nối trực tiếp đã kết thúc.

Ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương (thứ 2 từ phải qua) thông tin: "Hội nghị là một trong những hoạt động cụ thể hóa vai trò của xúc tiến thương mại trong hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung - cầu và từng bước nâng cao khả năng tham gia chuỗi phân phối, chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu của các sản phẩm địa phương. Thông qua các gian hàng và hoạt động kết nối trực tiếp, Hà Tĩnh kỳ vọng tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ; từng bước đưa sản phẩm có lợi thế của địa phương vào hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng phù hợp."