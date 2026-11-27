Đó là chia sẻ của ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khi nói về mục tiêu trên trong thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới tại sự kiện Kết nối Fintech 2026 ngày 26/11/ 2026 tại TP.Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Vụ Thanh toán, Vụ Hợp tác quốc tế thuộc NHNN phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Nhóm tư vấn EY tổ chức sự kiện kết nối Fintech 2026 với chủ đề "Kết nối các góc nhìn quản lý về thanh toán xuyên biên giới".

Triển khai nhiều giải pháp phát triển hạ tầng thanh toán xuyên biên giới

Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong bối cảnh thương mại, du lịch và các hoạt động kinh tế ngày càng kết nối quốc tế, người dân và doanh nghiệp kỳ vọng có thể thanh toán ở nước ngoài thuận tiện, an toàn, nhanh chóng và với chi phí hợp lý như khi thực hiện giao dịch trong nước. Tuy nhiên, phía sau mỗi giao dịch xuyên biên giới là sự phối hợp của nhiều chủ thể, hoạt động trong những khuôn khổ pháp lý và điều kiện thị trường khác nhau. “Thành công của thanh toán xuyên biên giới không chỉ phụ thuộc vào kết nối công nghệ, mà còn đòi hỏi sự đồng thuận về nguyên tắc quản lý, sự tương thích giữa các hạ tầng thanh toán và khả năng tạo ra giá trị thực cho người sử dụng” – ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán phát biểu tại sự kiện. Ảnh:SBV.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, hệ thống có thể kết nối kỹ thuật nhưng chưa thể vận hành nếu các bên chưa thống nhất về trách nhiệm, cơ chế chuyển đổi tiền tệ, thanh toán, quyết toán hoặc xử lý rủi ro. Vì vậy, thời gian qua, NHNN đã từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thanh toán. Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt là một văn bản quan trọng, cùng các quy định hướng dẫn và pháp luật liên quan về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu. “Khi thiết kế kết nối quốc tế, cần đánh giá đầy đủ quy định áp dụng đối với từng loại tổ chức và mô hình hoạt động cụ thể” – ông Tuấn nêu.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, NHNN xây dựng Chiến lược chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2030 với ba mục tiêu: nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia; mở rộng hệ sinh thái số, các nền tảng và doanh nghiệp công nghệ, kể cả doanh nghiệp nhỏ, sẽ kết nối thuận tiện với chi phí hợp lý; mở rộng kết nối quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp phát triển hạ tầng thanh toán xuyên biên giới, tạo nền tảng vững chắc để hội nhập. Hạ tầng thanh toán quốc gia tiếp tục hoàn thiện và vận hành ổn định. Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đã trở thành thói quen của người dân. Trong 9 tháng năm 2026, cả nước có hơn 24 tỷ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, với giá trị hơn 295 triệu tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số giao dịch tăng 34,49%, giá trị tăng 13,33%. Kênh Internet đạt hơn 5 tỷ giao dịch, giá trị gần 92 triệu tỷ đồng, tăng 46,03% về số lượng và 20,84% về giá trị. Kênh điện thoại di động đạt hơn 16 tỷ giao dịch, giá trị gần 66 triệu tỷ đồng, tăng 35,42% về số lượng và 1,69% về giá trị. Trong đó, thanh toán qua mã QR đạt gần 354 triệu giao dịch, giá trị hơn 307 nghìn tỷ đồng, tăng 6,16% về số lượng và 21,33% về giá trị.

Các dự án kết nối thanh toán QR xuyên biên giới song phương đã được triển khai với các quốc gia châu Á. Việt Nam đã triển khai hợp tác với các thị trường như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc. Những kết nối này mang lại lợi ích rất cụ thể cho khách hàng. Du khách nước ngoài có thể dùng ứng dụng ngân hàng của nước mình để quét mã thanh toán tại Việt Nam. Người Việt Nam ra nước ngoài cũng làm được như vậy. Các cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận khách quốc tế mà không cần lắp đặt thêm thiết bị công nghệ thông tin. Qua đó, thanh toán góp phần trực tiếp vào phát triển thương mại và du lịch giữa Việt Nam và các nước đối tác.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, mục tiêu không chỉ là tăng số quốc gia kết nối mà quan trọng hơn là mỗi kết nối vận hành thực chất, an toàn, đem lại lợi ích cho khách hàng và hiệu quả cho các tổ chức tham gia. “Thành công của kết nối thanh toán không chỉ đo bằng số điểm kết nối, mà bằng giá trị mà kết nối đó tạo ra cho thị trường” – ông Tuấn nhấn mạnh.

Các diễn giả thảo luận tại sự kiện. Ảnh:SBV.

Kết nối để chuyển đổi thành lợi ích kinh tế

Thanh toán bán lẻ xuyên biên giới mở ra cơ hội tăng cường kết nối kinh tế, hỗ trợ thương mại, du lịch và tài chính toàn diện. Phát triển lĩnh vực này đòi hỏi phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý và các chủ thể thị trường. Theo lãnh đạo Vụ Thanh toán, kết nối thể chế tạo nền tảng hợp tác; kết nối hạ tầng tạo khả năng thực hiện giao dịch; kết nối thị trường chuyển hóa các kết nối đó thành lợi ích kinh tế. Ba yếu tố này không thể tách rời. “Kết nối thanh toán xuyên biên giới không chỉ là kết nối giữa các hệ thống, mà còn là kết nối giữa các quốc gia, các nền kinh tế và những cơ hội phát triển. Chúng ta cần cùng hướng tới mục tiêu: thanh toán thuận tiện hơn cho người dân, hiệu quả hơn cho doanh nghiệp và an toàn hơn cho toàn bộ hệ thống” – ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.