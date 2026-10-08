Kết nối thanh toán số với sống xanh

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 chính thức công bố chuỗi sự kiện năm 2026 với chủ đề “Chạm số-Sống xanh”. Đây là mùa thứ 6 của chương trình và là mùa đầu tiên mang tên gọi mới, tiếp nối 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam (2020-2025), do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sự thay đổi tên gọi phản ánh bước chuyển của thị trường. Bên cạnh thẻ vật lý, người dân ngày càng quen thuộc với mã QR, thanh toán chạm, ví điện tử, thanh toán di động và sinh trắc học. Cùng với sự đa dạng về phương thức, thanh toán đang được kết nối sâu hơn với các dịch vụ thiết yếu, mở rộng không gian giao dịch từ trong nước ra quốc tế.

Từ giao dịch đến hệ sinh thái

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), việc mở rộng không gian và chuyển tên gọi từ “Ngày Thẻ Việt Nam” thành “Ngày Thanh toán số Việt Nam” là bước chuyển tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận dịch vụ tài chính. Đó cũng là sự phát triển của một hệ sinh thái thanh toán đa dạng, đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, phổ cập kiến thức tài chính cơ bản, hình thành thế hệ khách hàng trẻ quen thuộc với tiện ích ngân hàng. Trên nền tảng ấy, yêu cầu đặt ra hiện nay là nâng chất lượng trải nghiệm, tăng khả năng kết nối và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Ông Phạm Anh Tuấn nhận định, năm 2026 đánh dấu giai đoạn trưởng thành mới của thị trường thanh toán số Việt Nam. Thị trường đang bước từ khởi động, thay đổi thói quen sang tối ưu hóa trải nghiệm. Chủ đề “Chạm số-Sống xanh” thể hiện xu hướng tích hợp dịch vụ thanh toán vào các hệ sinh thái y tế, giáo dục, dịch vụ công, giao thông, đồng thời tối ưu hóa lợi ích kinh tế và giảm chi phí xã hội.

Thời gian qua, số lượng và giá trị giao dịch qua internet, điện thoại di động, đặc biệt là mã QR liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Từ siêu thị, trung tâm thương mại đến chợ dân sinh, quán nhỏ, thiết bị di động và mã QR đã mở rộng điểm chấp nhận thanh toán với chi phí thấp. Sự kết nối giữa ngân hàng với những tiện ích thiết yếu cũng giúp người dân thực hiện nhiều nhu cầu giao dịch trên cùng một không gian số.

Ở góc độ đơn vị tổ chức, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức cho biết, sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chiếc thẻ không còn là phương tiện thanh toán duy nhất. Người dân có thể trả viện phí bằng mã QR, nộp thuế trên điện thoại, mua sắm ở nước ngoài bằng một lần quét. Vì vậy, chương trình năm nay đặt vấn đề mỗi giao dịch số có thể mang lại giá trị gì lớn hơn sự tiện lợi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức. (Ảnh: Việt Phong)

Theo ông Phùng Công Sưởng, một hóa đơn điện tử thay giấy in, một thủ tục hoàn tất trên điện thoại thay cho chuyến đi và thời gian xếp hàng là những lựa chọn nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt khi được hàng triệu người thực hiện mỗi ngày. Thông điệp sống xanh vì thế được đưa về những hành động gần gũi, bắt đầu từ chính cách sử dụng dịch vụ và thanh toán.

Từ thực tiễn ngân hàng, bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho rằng, chuyển đổi số cần được thể hiện bằng trải nghiệm tài chính đơn giản hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và có trách nhiệm hơn với tương lai. Vietcombank đã từng bước hợp nhất dịch vụ trên VCB Digibank, triển khai xác thực sinh trắc học, kết nối dữ liệu dân cư và VNeID, số hóa các hành trình tài chính.

Theo bà Nhung, hơn 17,5 triệu khách hàng cá nhân và 450 nghìn khách hàng tổ chức đã được xác thực dữ liệu sạch; hơn 20.000 tỷ đồng được giải ngân trực tuyến bằng chữ ký số qua VNeID. Ý nghĩa của quá trình này còn nằm ở việc khách hàng giảm số lần đến quầy, giảm giấy tờ và thao tác.

Mở rộng tiện ích, củng cố an toàn

Thanh toán càng nhanh, kết nối càng rộng, yêu cầu bảo vệ người dùng càng được đặt ở vị trí trọng yếu. Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, song song với phát triển quy mô, Ngân hàng Nhà nước luôn đặt an toàn, bảo mật lên hàng đầu. Kết nối dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu và đối chiếu sinh trắc học cho hàng trăm triệu hồ sơ khách hàng đã góp phần ngăn chặn rủi ro, bảo vệ hàng nghìn tỷ đồng của người dân.

Yêu cầu về an toàn và khả năng tiếp cận cũng xuyên suốt chương trình năm nay. Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, chương trình dành sự quan tâm đặc biệt cho người cao tuổi và người mới tiếp cận ngân hàng số. Sự thuận tiện cần đi cùng việc bảo vệ người dùng để các nhóm khách hàng có thể tham gia chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, đồng Trưởng Ban tổ chức. (Ảnh: Việt Phong)

Trong khi đó theo ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS, đồng Trưởng Ban tổ chức, thế hệ trẻ đã quen thuộc với quét mã QR, chạm điện thoại để thanh toán. Thông qua các hoạt động trải nghiệm và ưu đãi, NAPAS cùng các tổ chức thành viên, đối tác mong muốn giúp người trẻ thanh toán thành thạo, liền mạch và an toàn trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử quen thuộc.

“Với chủ đề “Chạm số-Sống xanh” chúng tôi muốn mỗi trải nghiệm thanh toán của các bạn trẻ, từ ly trà sữa đến chuyến du lịch nước ngoài, ngay trên ứng dụng ngân hàng, ví điện tử quen thuộc. Nhưng kết nối thông minh phải đi cùng an toàn: thanh toán càng nhanh, người dùng càng cần được bảo vệ. Thông qua chương trình, NAPAS cùng các tổ chức thành viên và đối tác sẽ mang đến những hoạt động trải nghiệm và chương trình ưu đãi thiết thực. Chúng tôi mong mỗi bạn trẻ không chỉ thanh toán số thành thạo mà còn thanh toán liền mạch và an toàn”, ông Nguyễn Quang Hưng nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã ra mắt TVC và Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. Người tham dự cũng được trải nghiệm trực tiếp hành trình thanh toán quét mã QR xuyên biên giới khi đi du lịch. Đồng thời, Ban tổ chức phát động Chiến dịch Mega Sale 2026 - chuỗi ưu đãi dành cho người dùng khi thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp cùng hệ sinh thái đối tác thương mại điện tử, bán lẻ, ẩm thực, giải trí. Chiến dịch hướng tới việc đưa thanh toán số vào những giao dịch quen thuộc hằng ngày, để mỗi lần quét mã, chạm thẻ trở thành lựa chọn vừa tiện lợi vừa có lợi cho người dùng.

Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank. (Ảnh: Việt Phong)

Trong khuôn khổ chương trình, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra bao gồm: Hội thảo chuyên đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” diễn ra ngày 14/10, Tọa đàm sinh viên ngày 12/10;… Đặc biệt, điểm nhấn thực địa là Sóng Festival diễn ra ngày 24-25/10/2026 (Thứ Bảy, Chủ nhật) tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội - lễ hội mua sắm, giải trí và trải nghiệm công nghệ, nơi 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán số: thẻ, mã QR, ví điện tử, sinh trắc học.

Lễ hội quy tụ gần 70 gian hàng của 28 ngân hàng thương mại, trung gian tài chính, các doanh nghiệp, cùng sự tham gia của hơn 20 gian hàng là những đặc sản của Hà Nội đạt tiêu chuẩn OCOP gồm nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ tinh xảo…

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” sẽ diễn ra trong khuôn khổ Sóng Festival, nơi âm nhạc hiện đại gặp gỡ thông điệp chuyển đổi số. Hoạt động cộng đồng tiếp tục là điểm nhấn của chương trình.

Qua các mùa Ngày Thẻ Việt Nam, Ban tổ chức đã ủng hộ kinh phí khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, trao tặng phòng học máy tính, học bổng và quà cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Năm 2026, Ban tổ chức dự kiến tặng 10 máy tính và trồng cây xanh tại trường học - 200 triệu đồng qua tài khoản thiện nguyện 1611 tại MB.