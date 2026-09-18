Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 3,5 triệu lượt khách từ Trung Quốc, tiếp tục đưa quốc gia này nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn nhất. Cùng thời gian, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt. Trong đó, 15,5% đến bằng đường bộ, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các thị trường gần về địa lý như Trung Quốc.

Cùng với sự phục hồi về lượng khách, cách tìm kiếm thông tin và tổ chức chuyến đi cũng đang thay đổi. Du khách quan tâm cụ thể hơn đến nơi ăn, chốn ở, lịch trình và phương thức thanh toán. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp nâng chất lượng phục vụ từ những khâu nhỏ trong hành trình.

Đón khách từ nhu cầu trải nghiệm

Sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm cũng đang được phản ánh rõ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Trên Xiaohongshu, dữ liệu và nội dung được chia sẻ cho thấy mức độ quan tâm của du khách Trung Quốc đối với nhiều điểm đến tại Việt Nam gia tăng trong nửa đầu năm 2026. Sự chú ý không chỉ tập trung ở các thành phố du lịch quen thuộc, mà mở rộng sang những địa phương có cảnh quan, sinh hoạt và trải nghiệm đặc trưng.

Đáng chú ý, hashtag #mekongriver (sông Mê Kông) trên nền tảng này đạt gần 32 triệu lượt xem và hơn 78.000 bài đăng. Trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách Trung Quốc chia sẻ hình ảnh đi xuồng, khám phá sông nước và đời sống bản địa tại Đồng bằng sông Cửu Long, mạng xã hội góp phần đưa những trải nghiệm ít xuất hiện trong các hành trình truyền thống đến gần hơn với thị trường khách này.

Theo đại diện Xiaohongshu, lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch và văn hóa Việt Nam trên nền tảng liên tục tăng trong những năm gần đây. Mối quan tâm đến cảnh quan, ẩm thực ngày càng rõ nét, với những câu hỏi cụ thể: Ăn ở đâu, trải nghiệm gì, di chuyển ra sao và có gì đáng để chia sẻ?

Sự dịch chuyển ấy phù hợp với xu hướng du khách quốc tế quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm bản địa, điểm đến mới và những hành trình tránh sự đông đúc. Đối với Việt Nam, đây là dư địa để địa phương, doanh nghiệp mở rộng sản phẩm, khai thác tốt hơn giá trị văn hóa và đời sống địa phương, thay vì tập trung vào một số địa danh quen thuộc.

Thị trường hơn 1,4 tỷ dân vì thế cần được tiếp cận từ nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách. Khi du khách chủ động tìm hiểu trước chuyến đi, thông tin về nhà hàng, khách sạn, hoạt động trải nghiệm và khả năng sử dụng dịch vụ tại điểm đến có ý nghĩa thiết thực hơn trong quyết định lựa chọn hành trình.

Tại Đà Nẵng, thống kê của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố cho thấy, năm 2025, địa phương đón hơn 565.000 lượt khách Trung Quốc, tăng khoảng 48% so với năm trước. Trong 5 tháng đầu năm 2026, con số này tiếp tục vượt 320.000 lượt. Thành phố cũng tổ chức các chương trình tiếp cận thị trường Trung Quốc thông qua Xiaohongshu, chú trọng tìm hiểu hành vi, sở thích của du khách để nâng hiệu quả quảng bá.

Ảnh: THANH HƯƠNG

Việc triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027” tạo thêm động lực cho dòng khách giữa hai thị trường. Cùng với xúc tiến du lịch, mở rộng kết nối hàng không, đường bộ và nâng chất lượng dịch vụ đang tạo điều kiện để khách Trung Quốc đến Việt Nam thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, tăng lượng khách mới là một phần của bài toán. Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh của 9Pay nhận định: “Thu hút khách đến Việt Nam mới chỉ là bước đầu. Bài toán tiếp theo là làm thế nào để khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu tại nhiều điểm chạm hơn và thanh toán dễ dàng như ở nhà trong suốt hành trình”.

Thông suốt thanh toán, mở rộng dịch vụ

Nhận định trên đặt ra yêu cầu kết nối giữa sản phẩm du lịch và hạ tầng phục vụ. Một hành trình được tìm kiếm, lựa chọn trên môi trường số cần có sự thuận tiện tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Trong đó, thanh toán là khâu trực tiếp gắn với việc chi tiêu của du khách và khả năng tiếp nhận doanh thu của đơn vị kinh doanh.

Du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam có thể sử dụng Alipay, WeChat Pay hoặc các ứng dụng ngân hàng Trung Quốc để thanh toán QR. (Ảnh minh họa: Magnific)

Tại Trung Quốc, thanh toán bằng mã QR đã trở thành thói quen hằng ngày. Khi đến Việt Nam, việc phải đổi tiền mặt, tìm máy ATM hoặc chuyển sang phương thức thanh toán khác có thể tạo ra sự gián đoạn trong trải nghiệm. Khoảng cách này càng đáng chú ý khi hành trình du lịch ngày càng được cá nhân hóa và số hóa.

Kết nối QR xuyên biên giới đang được thúc đẩy tại nhiều thị trường châu Á nhằm giải quyết nhu cầu đó. Tại Việt Nam, trong năm 2026, các kết nối giữa VietQR Global với những nền tảng thanh toán Trung Quốc tiếp tục được mở rộng, với sự tham gia của ngân hàng và các nền tảng thanh toán trong nước.

Mới đây nhất, một trong những giải pháp vừa được 9Pay đưa vào ứng dụng từ tháng 9/2026 là ScanOn, tích hợp VietQR Global trên cổng thanh toán Paymentlink và Loa TingTing. Giải pháp bổ sung khả năng thanh toán QR xuyên biên giới vào hệ sinh thái thanh toán All-in-one dành cho doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà hàng, quán cà-phê và các đơn vị kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, du khách Trung Quốc có thể sử dụng Alipay, WeChat Pay hoặc ứng dụng của các ngân hàng Trung Quốc như Bank of China, China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China… để quét trực tiếp mã VietQR Global tại những điểm chấp nhận thanh toán của 9Pay.

Khi giao dịch phát sinh, hệ thống tự động trừ tiền nhân dân tệ từ ví hoặc ứng dụng ngân hàng của khách; đồng thời quy đổi theo tỷ giá thời gian thực và ghi nhận số tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của đơn vị kinh doanh. Du khách thực hiện các thao tác quen thuộc: Mở ứng dụng, quét mã, kiểm tra thông tin giao dịch và xác nhận thanh toán.

Một cửa hàng chấp nhận thanh toán Alipay+. (Ảnh: Alipay+)

Đối với cơ sở dịch vụ, việc tiếp nhận khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam giúp giảm nhu cầu xử lý tiền mặt ngoại tệ tại điểm bán. Giao dịch qua mã QR cũng góp phần giảm trở ngại do bất đồng ngôn ngữ trong khâu thanh toán, không đòi hỏi trang bị thêm thiết bị POS phức tạp.

Ở góc độ quản trị, doanh thu được ghi nhận bằng đồng Việt Nam tạo thuận lợi cho theo dõi, đối soát và giảm bớt những biến động phát sinh từ tỷ giá ngoại tệ. Khả năng kết nối thanh toán vì vậy không chỉ phục vụ du khách, mà còn hỗ trợ đơn vị kinh doanh tổ chức vận hành khi mở rộng phục vụ khách quốc tế.

Với khách sạn, nhà hàng, cơ sở bán lẻ hoặc dịch vụ du lịch hoạt động theo chuỗi, giải pháp có thể tích hợp tại nhiều điểm thanh toán trên cùng hệ thống. Việc không phải đầu tư thêm thiết bị tại từng điểm bán giúp giảm chi phí triển khai và áp lực vận hành, đồng thời mở rộng khả năng phục vụ theo quy mô hệ thống.

Từ thay đổi trong cách tìm kiếm điểm đến đến yêu cầu thanh toán thuận tiện, thị trường khách Trung Quốc đang gợi mở cách tiếp cận toàn diện hơn cho du lịch Việt Nam. Sức hấp dẫn của sản phẩm cần đi cùng chất lượng phục vụ xuyên suốt hành trình. Kết nối tốt trải nghiệm bản địa với dịch vụ và thanh toán số sẽ góp phần chuyển sự quan tâm của du khách thành cơ hội kinh doanh cho địa phương, doanh nghiệp.