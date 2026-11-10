Kết nối thanh thiếu niên Việt Nam – Hàn Quốc qua giáo dục môi trường

Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đón đoàn đại biểu Hàn Quốc cùng 20 đại sứ trẻ thuộc chương trình “Sihwa Lake Youth Ambassador 2026”. Ảnh: VQG Cúc Phương

Ngày 10/11, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đón đoàn đại biểu Hàn Quốc cùng 20 đại sứ trẻ thuộc chương trình “Sihwa Lake Youth Ambassador 2026” đến tham quan, giao lưu giáo dục môi trường và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Chương trình do Hiệp hội Đối tác Bền vững Hồ Sihwa, các Quỹ Thanh thiếu niên của ba thành phố Siheung, Ansan, Hwaseong và Tổ chức Korea Environment International (KEI) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức.

Chương trình mang ý nghĩa kết nối hai vùng sinh thái tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc: lưu vực Hồ Sihwa – mô hình phục hồi môi trường sinh thái tại Hàn Quốc và Vườn quốc gia Cúc Phương – vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được biết đến với những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.

Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương Nguyễn Văn Chính cho biết, đây là lần đầu tiên các đối tác Hàn Quốc đưa học sinh đến giao lưu tại Vườn. Cúc Phương kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở một chuyến tham quan, trải nghiệm mà còn mở đầu cho sự hợp tác lâu dài trong giao lưu thanh thiếu niên, học sinh hai nước thông qua các hoạt động giáo dục môi trường rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Nguyễn Văn Chính mong muốn, thông qua các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu công tác cứu hộ động vật hoang dã, tham quan bảo tàng và giao lưu văn hóa, học sinh hai nước sẽ có thêm kiến thức, tình yêu thiên nhiên, những người bạn mới và những kỷ niệm đẹp. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và nơi sinh sống, các em đều có điểm chung là tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm đối với hành tinh xanh.

Sau quá trình học tập, tìm hiểu và chuẩn bị tại Hàn Quốc, 20 đại sứ trẻ vùng Hồ Sihwa đến Việt Nam mang theo những câu chuyện và kinh nghiệm về phục hồi môi trường, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước. Thông qua các hoạt động giao lưu trực tiếp với học sinh Trường Trung học cơ sở Cúc Phương, chương trình tạo cơ hội để thanh thiếu niên hai nước trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh hai nước được tham quan các cơ sở cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã tại Cúc Phương, tìm hiểu hoạt động chăm sóc và phục hồi các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam. Tại Bảo tàng Cúc Phương, các đại sứ trẻ Hàn Quốc giới thiệu những bài học kinh nghiệm về phục hồi chất lượng nước và hệ sinh thái Hồ Sihwa, đồng thời tìm hiểu lịch sử tự nhiên và sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Bên cạnh hoạt động tìm hiểu kiến thức khoa học, 30 học sinh Việt Nam và Hàn Quốc còn tham gia vẽ tranh với chủ đề môi trường, thi đấu thể thao hữu nghị và giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự gắn kết, tạo cơ hội để học sinh hai nước chia sẻ tình yêu thiên nhiên và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Các đại sứ trẻ Hàn Quốc tìm hiểu sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: VQG Cúc Phương

Đại diện Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ, Vườn quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh, giáo dục môi trường là một trong những trụ cột trong hoạt động của vườn. Cuộc gặp gỡ giữa thanh thiếu niên hai nước là minh chứng cho thấy tình yêu thiên nhiên không có biên giới. Vườn quốc gia đánh giá cao sự hợp tác của Hiệp hội Đối tác Bền vững Hồ Sihwa và các tổ chức Hàn Quốc, đồng thời kỳ vọng những trải nghiệm thực tế sẽ góp phần nuôi dưỡng thế hệ thủ lĩnh môi trường trong tương lai.

Vườn quốc gia Cúc Phương mong muốn tiếp tục đồng hành với các đối tác Hàn Quốc, mở rộng những chương trình giao lưu có chiều sâu, thường xuyên và thiết thực hơn; qua đó kết nối thế hệ trẻ, lan tỏa các giá trị bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác bảo tồn trong khu vực.

Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương cũng bày tỏ trân trọng những đóng góp của các đối tác Hàn Quốc đối với công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc phối hợp trao trả, hồi hương 28 cá thể rùa về Việt Nam vừa qua là minh chứng thiết thực cho tinh thần hợp tác quốc tế, đồng thời cho thấy bảo tồn thiên nhiên cần sự chung tay và chia sẻ trách nhiệm của các quốc gia.