Tại tọa đàm "Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam", tổ chức ngày 17/11 tại Hà Nội, nhiều vấn đề về hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong công tác đối ngoại nhân dân được đặt ra.

Chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư tổ chức, với sự tham gia của đoàn viên, sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài, cựu du học sinh, chuyên gia và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại tọa đàm, chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của thanh niên trong công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng bản sắc và tăng cường khối đại đoàn kết trong bối cảnh mới.

Theo chị, quá trình hội nhập mở ra nhiều cơ hội để người trẻ tiếp cận tri thức, giao lưu văn hóa và tham gia các hoạt động quốc tế. Tuy nhiên, thanh niên cũng cần có bản lĩnh, khả năng chọn lọc thông tin, giữ gìn những giá trị văn hóa và ý thức trách nhiệm với đất nước.

Một trong những nội dung được quan tâm tại chương trình là kết nối thanh niên Việt Nam ở trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để mở rộng mạng lưới hợp tác, trao đổi tri thức và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư tặng hoa các diễn giả tại chương trình.

Tại tọa đàm, TS Phan Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trình bày chuyên đề về tình hình thế giới, làn sóng biểu tình của giới trẻ tại một số quốc gia và những bài học đối với công tác giáo dục thanh niên.

Các diễn biến quốc tế cho thấy, người trẻ ngày càng tham gia sâu vào đời sống xã hội, có khả năng tạo ảnh hưởng thông qua các nền tảng số và mạng lưới kết nối xuyên biên giới. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức, bản lĩnh và khả năng phân tích thông tin cho thanh niên trước những vấn đề phức tạp của thế giới.

Một nội dung khác được đề cập là công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên kiều bào. Trao đổi tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc tăng cường gắn kết thế hệ trẻ với quê hương.

Tọa đàm "Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam".

Cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài hiện có nhiều lợi thế về ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Việc duy trì kết nối với lực lượng này có thể góp phần bổ sung nguồn lực cho các hoạt động giao lưu, hợp tác và phát triển đất nước.

Các đại biểu cũng trao đổi về phương thức phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong kết nối các mạng lưới thanh niên, trí thức trẻ, cựu du học sinh và sinh viên Việt Nam tại nhiều quốc gia. Qua đó, hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng từ giao lưu, quảng bá văn hóa sang những chương trình hợp tác, chia sẻ tri thức và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Tọa đàm diễn ra nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), góp phần tạo diễn đàn để thanh niên trao đổi về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hội nhập quốc tế.