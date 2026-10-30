Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính Windows đơn giản.

Tai nghe Bluetooth mang đến trải nghiệm nghe nhạc, xem phim và họp trực tuyến tiện lợi mà không cần dây cáp rườm rà. Tuy nhiên, nếu chưa quen với các thiết lập trên Windows, bạn có thể gặp khó khăn khi ghép nối thiết bị. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính Windows đơn giản.

Hướng dẫn ghép nối tai nghe Bluetooth với máy tính Windows 10

Để sử dụng tai nghe không dây trên máy tính Windows 10, bạn chỉ cần bật Bluetooth và thiết lập kết nối trong phần cài đặt hệ thống. Hãy thực hiện lần lượt các bước dưới đây để ghép nối thiết bị nhanh chóng.

Bước 1: Trước tiên, hãy bật nguồn và kích hoạt chế độ ghép nối Bluetooth trên tai nghe. Sau đó, đặt tai nghe ở gần máy tính để thiết bị dễ dàng được nhận diện.

Trước tiên, hãy bật nguồn và kích hoạt chế độ ghép nối.

Bước 2: Trên màn hình máy tính, nhấn vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái. Tiếp theo, chọn Settings để mở phần cài đặt hệ thống.

Nhấn vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái.

Bước 3: Khi cửa sổ Windows Settings xuất hiện, bạn tìm và nhấn vào mục Devices để truy cập các tùy chọn quản lý thiết bị ngoại vi.

Bạn tìm và nhấn vào mục Devices để truy cập.

Bước 4: Trong giao diện Bluetooth & other devices, hãy chuyển công tắc Bluetooth sang trạng thái On để kích hoạt tính năng kết nối không dây. Tiếp đó, nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại mục Add Bluetooth or other devices để thêm thiết bị mới.

Hãy chuyển công tắc Bluetooth sang trạng thái On.

Bước 5: Một cửa sổ lựa chọn sẽ hiện ra. Bạn nhấn vào mục Bluetooth để máy tính bắt đầu dò tìm các thiết bị không dây ở gần, bao gồm cả tai nghe đang bật chế độ ghép nối.

Một cửa sổ lựa chọn sẽ hiện ra.

Bước 6: Sau khi danh sách thiết bị xuất hiện, hãy tìm đúng tên tai nghe Bluetooth của bạn và nhấn chọn. Cuối cùng, nhấn Connect để hoàn tất quá trình kết nối.

Hãy tìm đúng tên tai nghe Bluetooth của bạn và nhấn chọn.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, tai nghe Bluetooth sẽ được ghép nối với máy tính Windows 10. Bạn có thể bắt đầu nghe nhạc, xem video hoặc sử dụng tai nghe cho các nhu cầu khác mà không cần kết nối bằng dây cáp.

Hướng dẫn kết nối tai nghe Bluetooth trên máy tính Windows 11

Windows 11 cung cấp giao diện trực quan cùng nhiều tùy chọn thiết lập kết nối không dây. Vì vậy, bạn có thể ghép nối tai nghe Bluetooth với máy tính theo hai cách khác nhau: thông qua Quick Settings hoặc phần Settings của hệ thống. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng phương pháp.

Cách 1: Ghép nối tai nghe qua Quick Settings

Nếu muốn thao tác nhanh mà không cần mở nhiều mục cài đặt, bạn có thể sử dụng Quick Settings trên thanh Taskbar. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trước hết, hãy bật nguồn và kích hoạt chế độ ghép nối Bluetooth trên tai nghe. Sau đó, đặt thiết bị ở gần máy tính để thuận tiện cho quá trình tìm kiếm.

Hãy bật nguồn và kích hoạt chế độ ghép nối Bluetooth trên tai nghe.

Bước 2: Tại góc dưới bên phải màn hình, nhấn vào khu vực Quick Settings trên thanh Taskbar để mở bảng cài đặt nhanh.

Nhấn vào khu vực Quick Settings trên thanh Taskbar.

Bước 3: Trong bảng Quick Settings, nhấn vào biểu tượng Bluetooth để bật kết nối không dây. Khi Bluetooth được kích hoạt, biểu tượng thường chuyển sang màu xanh dương đậm.

Nhấn vào biểu tượng Bluetooth để bật kết nối không dây.

Bước 4: Nhấp chuột phải vào biểu tượng Bluetooth và chọn Go To Settings để chuyển đến phần cài đặt Bluetooth. Tại đây, bạn tìm tên tai nghe muốn sử dụng và nhấn chọn để tiến hành kết nối.

Nhấp chuột phải vào biểu tượng Bluetooth và chọn.

Sau khi hoàn tất, máy tính sẽ ghép nối với tai nghe Bluetooth nếu thiết bị tương thích và đang ở chế độ sẵn sàng kết nối.

Cách 2: Kết nối tai nghe qua Windows Settings

Ngoài Quick Settings, bạn cũng có thể thiết lập kết nối trực tiếp trong phần Settings của Windows 11. Cách này có giao diện tương tự Windows 10, nhưng một số mục được bố trí khác nhau. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Bật tai nghe Bluetooth và chuyển thiết bị sang chế độ ghép nối. Để máy tính nhận diện thuận lợi hơn, bạn nên đặt tai nghe ở gần thiết bị.

Bật tai nghe Bluetooth và chuyển thiết bị sang chế độ ghép nối.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Windows trên thanh Taskbar, sau đó chọn Settings để mở phần cài đặt của máy tính.

Nhấn vào biểu tượng Windows trên thanh Taskbar.

Bước 3: Trong giao diện Settings, chọn mục Bluetooth & Devices ở bảng điều hướng bên trái. Tiếp theo, nhấn Add Device để thêm thiết bị Bluetooth mới.

Chọn mục Bluetooth & Devices ở bảng điều hướng bên trái.

Bước 4: Khi cửa sổ thêm thiết bị xuất hiện, chọn Bluetooth. Máy tính sẽ bắt đầu tìm kiếm các thiết bị không dây đang ở gần và sẵn sàng ghép nối.

Khi cửa sổ thêm thiết bị xuất hiện, chọn Bluetooth.

Bước 5: Quan sát danh sách thiết bị được tìm thấy, sau đó nhấn vào đúng tên tai nghe Bluetooth của bạn. Cuối cùng, chọn Connect để hoàn tất quá trình kết nối.

Sau đó nhấn vào đúng tên tai nghe Bluetooth của bạn.

Như vậy, bạn đã biết hai cách kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính Windows 11. Tùy theo thói quen sử dụng, bạn có thể chọn Quick Settings để thao tác nhanh hoặc vào Windows Settings để quản lý thiết bị thuận tiện hơn.

ết nối tai nghe Bluetooth với máy tính Windows 10 hoặc Windows 11 khá đơn giản nếu bạn thực hiện đúng các bước hướng dẫn. Tùy vào phiên bản hệ điều hành, bạn có thể lựa chọn cách ghép nối phù hợp để tiết kiệm thời gian và sử dụng tai nghe thuận tiện hơn.