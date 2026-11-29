Nhiều nông sản, trái cây giảm giá, hút người tiêu dùng tại siêu thị Saigon Co.op. Ảnh tư liệu: Hương Giang - TTXVN

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% năm 2026, chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC không chỉ hướng đến thúc đẩy tiêu dùng cuối năm mà còn mở rộng kết nối giữa thương mại, du lịch, thanh toán và nguồn vốn. Nếu được tổ chức hiệu quả, sức mua có thể lan tỏa đến nhiều ngành kinh tế, tạo thêm đơn hàng cho doanh nghiệp và động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sức mua tạo hiệu ứng lan tỏa giữa các ngành kinh tế

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung nguồn lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%.

Sau 9 tháng, GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%. Để đạt mục tiêu cả năm, bên cạnh đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất và thu hút đầu tư, kích cầu tiêu dùng cũng là một trong những giải pháp tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Đây là cơ sở để thành phố triển khai chương trình tổng kích cầu kinh tế cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 "Vibrant HCMC", kết nối mua sắm, giải trí, thương mại điện tử và thanh toán số.

Theo báo cáo của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, doanh thu bán lẻ tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và nền tảng được theo dõi từ đầu quý IV đến tháng 11/2026 ước đạt 60.907 tỷ đồng. Riêng tháng 11, doanh thu tại các kênh này ước đạt 30.469 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ.

Trong khuôn khổ Vibrant HCMC, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số và Sài Gòn Mega Sale diễn ra từ ngày 9 - 15/11, thu hút khoảng 113.000 lượt tham gia, với doanh thu trực tiếp và gián tiếp ước đạt 39,1 tỷ đồng. Phiên MegaLIVE ngày 14/11 trên TikTok giới thiệu sản phẩm của 70 nhãn hàng, ghi nhận hơn 63.000 đơn hàng. Những hoạt động này cho thấy việc kết hợp mua sắm trực tiếp với thương mại số đang mở rộng kênh tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội bán hàng cho doanh nghiệp.

Phân tích tác động kinh tế của chương trình, PGS.TS. Ngô Minh Vũ, Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) cho rằng giá trị của Vibrant HCMC nằm ở khả năng kết nối mua sắm, du lịch, giải trí và thương mại số. Qua đó, hoạt động của một lĩnh vực có thể tạo thêm nhu cầu cho những lĩnh vực khác, thay vì chỉ mang lại doanh thu tại địa điểm tổ chức.

Theo ông Vũ, hiệu quả này được hình thành từ hai cơ chế là lan tỏa và cộng hưởng. Hiệu ứng lan tỏa xuất hiện khi sức mua từ người tiêu dùng truyền đến người bán, nhà cung cấp và người lao động; còn cộng hưởng hình thành khi các hoạt động bổ trợ lẫn nhau, làm tăng hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực.

Chẳng hạn, một sự kiện thu hút khách đến TP.Hồ Chí Minh sẽ tạo thêm nhu cầu đối với nhà hàng, khách sạn, vận tải và dịch vụ tham quan. Ở chiều ngược lại, trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và văn hóa làm tăng sức hấp dẫn của điểm đến, khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Nhờ đó, tác động kinh tế có thể mở rộng từ hoạt động tổ chức sự kiện sang nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Thương mại số tiếp tục mở rộng phạm vi tác động này. Livestream, quảng bá sản phẩm và các nền tảng bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa bàn, duy trì kết nối với khách hàng sau sự kiện và tìm kiếm thêm đơn hàng. Đây cũng là cách để hoạt động kích cầu không bị giới hạn trong thời gian và không gian diễn ra chương trình.

Theo vị chuyên gia này, sức lan tỏa của chương trình còn có ý nghĩa đối với liên kết vùng. Nhu cầu tiêu dùng tại TP.Hồ Chí Minh có thể mở thêm đầu ra cho nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng từ các địa phương; đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, kho vận, quảng bá và phân phối gắn với dòng hàng hóa này.

VIFC-HCMC kết nối sức mua với dòng vốn

Để sức mua tạo tác động rộng hơn, doanh nghiệp cần có khả năng đáp ứng đơn hàng, thu hồi tiền bán hàng và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Đây cũng là dư địa để hệ thống ngân hàng và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) tham gia hỗ trợ chương trình.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, đến nay đã có 8 ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia Vibrant HCMC với các chính sách ưu đãi về phí, thanh toán và tín dụng tiêu dùng. Các giải pháp này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và khách tham quan, du lịch mua sắm, tiêu dùng; đồng thời mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Nếu các chính sách ngân hàng hỗ trợ trực tiếp người mua và người bán, VIFC-HCMC đảm nhiệm vai trò kết nối các tổ chức tài chính, trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech và đối tác quốc tế, góp phần để các giải pháp tài chính vận hành đồng bộ với hoạt động kích cầu.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, một vai trò kinh tế có thể phát huy của Trung tâm là giảm chi phí phối hợp giữa các chủ thể vốn có mục tiêu khác nhau: nhà bán lẻ cần doanh số, ngân hàng cần khách hàng có chất lượng, nền tảng cần giao dịch, còn thành phố cần giá trị gia tăng và việc làm. Một cơ chế hợp tác rõ ràng về điều kiện ưu đãi, nguồn tài trợ, đối soát và đo lường kết quả sẽ giúp các bên cùng tham gia mở rộng thị trường. VIFC-HCMC có thể sử dụng mạng lưới tài chính và công nghệ để hỗ trợ quá trình này.

Một hướng kết nối đáng chú ý là khai thác dữ liệu thanh toán để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Giao dịch được ghi nhận minh bạch giúp doanh nghiệp có thêm thông tin chứng minh hoạt động kinh doanh, đồng thời cung cấp cơ sở để tổ chức tài chính đánh giá doanh thu và dòng tiền. Dữ liệu này có thể góp phần giảm bất cân xứng thông tin giữa doanh nghiệp và bên cho vay, hỗ trợ đánh giá tín dụng sát hơn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, VIFC-HCMC định hướng kết nối nhu cầu thị trường với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); trong đó, có các giải pháp thanh toán xuyên biên giới. Với hoạt động mua sắm và du lịch quốc tế, phương thức thanh toán thuận tiện giúp du khách nắm rõ tỷ giá, phí và số tiền phải trả, đồng thời hỗ trợ người bán nhận tiền thông qua các đơn vị được phép cung ứng dịch vụ.

Vibrant HCMC có thể cung cấp tình huống sử dụng thực tế để nhận diện nhu cầu và lựa chọn giải pháp thử nghiệm. Sandbox tạo điều kiện kiểm chứng sản phẩm, giúp cơ quan quản lý có thêm dữ liệu đánh giá và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, việc tham gia chương trình không tự động tạo quyền cung ứng dịch vụ tài chính; các giải pháp thử nghiệm phải nằm trong phạm vi được chấp thuận, bảo đảm giám sát, an toàn dữ liệu và quyền lợi khách hàng.

Về dài hạn, hiệu quả kích cầu còn thể hiện ở khả năng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mở rộng năng lực. Đơn hàng tăng trong ngắn hạn có thể chỉ khiến doanh nghiệp bổ sung hàng hóa, nhưng lượng khách quay lại và doanh thu ổn định hơn sẽ tạo cơ sở để đầu tư thiết bị, mở rộng điểm bán, kho hàng hoặc nâng cấp phần mềm quản lý. Với cách tiếp cận đó, VIFC-HCMC có thể góp phần đưa Vibrant HCMC trở thành phương thức phối hợp phát triển thị trường có khả năng duy trì qua nhiều mùa chương trình. Hiệu quả cần được thể hiện bằng giá trị gia tăng, việc làm, năng suất và cơ hội kinh doanh mới. Đó là nền tảng để sức mua cuối năm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời chuẩn bị năng lực tăng trưởng bền vững hơn cho thành phố.

Các chuyên gia cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% năm 2026, Vibrant HCMC tạo thêm kênh thúc đẩy tiêu dùng và dịch vụ trong giai đoạn cuối năm. Giá trị dài hạn của chương trình không chỉ nằm ở sức mua được kích thích trong một mùa mua sắm, mà còn ở khả năng kết nối thị trường tiêu dùng với dòng tiền, nguồn vốn và năng lực cung ứng của doanh nghiệp. Qua đó, tác động kích cầu có thể vượt ra ngoài thời gian diễn ra chương trình, đóng góp thiết thực hơn vào giá trị gia tăng, việc làm và năng lực tăng trưởng của TP.Hồ Chí Minh.