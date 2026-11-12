Kết nối sức mạnh, xây dựng thế trận Cảnh sát cơ động liên hoàn

Chiều 12/11, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức "Hội ý nghiệp vụ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên". Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh CSCĐ chủ trì.

Hội ý tập trung đánh giá kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những yêu cầu đặt ra và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội ý nghiệp vụ Cảnh sát cơ động khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra chiều 12/11 tại TP Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức hội ý nghiệp vụ theo khu vực, địa bàn phụ trách, nhằm rà soát, đánh giá kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhận diện những yêu cầu mới đặt ra trong thực tiễn, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh với lực lượng CSCĐ Công an các địa phương.

Phát biểu tại hội ý, Đại tá Đỗ Tiến Thùy nhấn mạnh, việc thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm thay đổi không gian phát triển, địa giới hành chính, quy mô quản lý của các địa phương.

Cùng với đó, nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá của Đảng, Nhà nước đang được triển khai, tạo ra những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) nói chung và nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ nói riêng.

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại hội ý nghiệp vụ CSCĐ đối với các đơn vị, địa phương trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên.

Miền Trung – Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch, phản động tập trung lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống phá. Trong khi đó, sau sáp nhập, diện tích, địa giới hành chính của nhiều địa phương có sự thay đổi lớn, kéo theo những biến động về mục tiêu, đối tượng và địa bàn quản lý của lực lượng Công an.

Thực tiễn này đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén nhận diện những vấn đề mới, kịp thời đổi mới phương thức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh CSCĐ tại miền Trung – Tây Nguyên đã tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh tổ chức hội ý nghiệp vụ với hai mục tiêu trọng tâm. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá toàn diện kết quả áp dụng các biện pháp nghiệp vụ CSCĐ; nhận diện những yêu cầu từ thực tiễn, làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ và Bộ Công an các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CSCĐ trong giai đoạn cách mạng mới.

Cùng với đó, hội ý là diễn đàn để các đơn vị, địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, qua đó nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng phù hợp với tình hình thực tế. Đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết, tương tác, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh với lực lượng CSCĐ Công an các tỉnh, thành phố, từng bước hình thành thế trận CSCĐ liên hoàn, chặt chẽ, vững chắc từ Bộ đến địa phương.

Định hướng này cũng phù hợp với yêu cầu xây dựng thế trận liên hoàn, chặt chẽ trong công tác bảo đảm ANTT được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81.

Theo đó, cấp ủy, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức về tư duy công tác bảo đảm ANTT trong giai đoạn cách mạng mới theo phương châm: “Chủ động, thực chất; tạo các thế trận liên hoàn, chặt chẽ; gắn kết giữa bảo vệ, quản lý và hỗ trợ, đồng hành, kiến tạo phát triển”.

Đại diện các đơn vị, địa phương tham dự hội ý nghiệp vụ CSCĐ khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trong đó, yêu cầu đặt ra là hình thành sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ về nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã theo hệ lực lượng; tăng cường tương tác, kết nối, bảo đảm sự chỉ huy, điều phối, hướng dẫn xuyên suốt.

Để hội ý đạt hiệu quả thiết thực, Đại tá Đỗ Tiến Thùy đề nghị các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đồng thời mạnh dạn đề xuất những chủ trương, giải pháp và hướng triển khai nghiệp vụ mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.