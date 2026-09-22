Kết nối sức mạnh hơn 100 triệu người Việt trong nước với 6,5 triệu kiều bào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Theo TTXVN, tối 21/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, gồm quan chức Liên hợp quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ; là cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với kiều bào có số lượng người tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển, hội nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đối với xã hội sở tại và quan hệ hai nước.

Thông tin về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Từ những khác biệt và đau thương trong quá khứ, hai nước từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác và gia tăng lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tự hào về cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động, giàu nghị lực, luôn hướng về quê hương, nguồn cội; đặc biệt là thế hệ trẻ đang học tập, làm việc, nghiên cứu và khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá nhằm kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong kỷ nguyên mới, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại; kết nối nguồn lực trong nước với quốc tế, nguồn lực vật chất với nguồn lực trí tuệ.

“Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Các nghệ sĩ tại buổi biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Đề cập cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ - cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trong cộng đồng có nhiều thế hệ, hoàn cảnh và cách nhìn khác nhau về lịch sử, nhưng “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trải qua chiến tranh, chia cắt và mất mát, người Việt Nam càng thấm thía giá trị của hòa bình, lòng nhân ái, sự bao dung, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng bào tại Hoa Kỳ góp sức bằng những việc làm cụ thể: mở rộng mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu; kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp kiều bào; tăng cường trao đổi sinh viên, giáo sư, chuyên gia; tạo điều kiện để thế hệ trẻ về Việt Nam thực tập, nghiên cứu, khởi nghiệp; thúc đẩy các dự án chung trong khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong cộng đồng gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục, truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò những “đại sứ văn hóa”, đưa bản sắc Việt Nam đến gần hơn với người dân Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”, tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.