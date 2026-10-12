Kết nối sức mạnh doanh nhân cựu chiến binh

Ông Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng các câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi được thành lập tại cơ sở

Khẳng định bản lĩnh trên mặt trận kinh tế

Năm 2017, ông Phạm Ngọc Tòng cùng 17 hội viên thành lập Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Thương Phú. Từ sản xuất rau màu, HTX mở rộng vùng canh tác lên hơn 20 ha tại xã Hiệp Thạnh và khu vực lân cận, áp dụng quy trình an toàn, đạt chứng nhận VietGAP. Doanh thu hàng năm đạt hơn 3,4 tỷ đồng; chuối laba được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc và tiêu thụ qua các hệ thống siêu thị, chuỗi rau an toàn trong nước.

Mô hình này cho thấy nỗ lực đổi mới, tổ chức sản xuất bài bản và tìm kiếm đầu ra của doanh nhân CCB. Rời quân ngũ, nhiều người tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lấy chất lượng sản phẩm, chữ tín và trách nhiệm với người lao động làm nền tảng phát triển, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Toàn tỉnh hiện có gần 130 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ, thu hút hơn 3.100 lao động; cùng gần 990 HTX, tổ hợp tác, trang trại, gia trại và hơn 1.900 hộ kinh doanh tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Một số doanh nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm. Nhiều doanh nhân CCB còn tích cực đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ đó, đời sống hội viên từng bước được cải thiện. Toàn tỉnh hiện còn 280 hộ CCB nghèo, chiếm 0,47%; gần 34.000 hộ khá, giàu, chiếm hơn 56%. Có 38/124 xã, phường, đặc khu không còn hội viên CCB nghèo, cận nghèo.

Nhiều doanh nghiệp do CCB làm chủ vững mạnh trên mặt trận kinh tế

Tuy nhiên, trước biến động thị trường và áp lực cạnh tranh, từng doanh nghiệp khó tự giải quyết những hạn chế về vốn, công nghệ, quản trị và đầu ra. Đối với các cơ sở quy mô nhỏ, thiếu liên kết còn làm tăng chi phí, giảm khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, kết nối doanh nhân CCB, phát huy thế mạnh từng mô hình và hình thành chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh là yêu cầu cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh, khai thác hiệu quả tiềm năng và hướng đến phát triển bền vững.

Doanh nhân CCB tặng nhu yếu phẩm, tiền mặt động viên Tổ công tác lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ

Liên kết để tạo sức bật mới

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã định hướng phát triển Câu lạc bộ Doanh nhân CCB làm kinh tế tỉnh thành Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh. Việc thành lập hội không chỉ nhằm mở rộng quy mô tổ chức mà còn tạo đầu mối thúc đẩy liên kết, đổi mới phương thức sản xuất, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Theo ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, sau sáp nhập, doanh nhân CCB có thêm cơ hội kết nối lợi thế giữa vùng Nam Tây Nguyên và khu vực ven biển, với các ngành nghề đa dạng từ nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản đến du lịch, thương mại, dịch vụ. “Yêu cầu đặt ra không dừng ở việc gia tăng số lượng hội viên mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp và hình thành những mối liên kết thực chất. Khi các cơ sở kinh tế có thể hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, nguồn hàng, thị trường và đối tác, nguồn lực riêng lẻ sẽ được kết nối, tạo sức mạnh chung”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh xác định đoàn kết, tương trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt. Ông Phạm Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh cho biết: “Dù còn khó khăn về lực lượng và tiềm lực, hội xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, tương trợ cùng phát triển; vận động hội viên chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động”.

Liên kết sản xuất, kinh doanh góp phần nhân rộng các điển hình CCB làm kinh tế giỏi

Trong nhiệm kỳ, hội phấn đấu đưa doanh thu tăng từ 5 - 10% mỗi năm, tạo 7 việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển sản xuất xanh, mở rộng hợp tác với hội doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố; tiếp tục chăm lo hội viên khó khăn và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Để các mục tiêu này đi vào thực chất, hội cần cụ thể hóa vai trò kết nối bằng những hoạt động thiết thực như xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, chia sẻ thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Việc triển khai hiệu quả các hoạt động này sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng là nền tảng để doanh nhân CCB phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp cho kinh tế và an sinh xã hội địa phương.