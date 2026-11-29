Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi nhiều nhiệm vụ quản lý được phân cấp về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giữ vai trò là nhịp cầu kết nối chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân, đồng thời tham gia giám sát công tác bảo tồn, để di sản tiếp tục được gìn giữ và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.

Phát huy sức mạnh cộng đồng trong gìn giữ di sản

Ở xã Phù Đổng, vùng đất có hơn 100 di tích lịch sử, văn hóa, nhiều người dân vẫn trân trọng gọi ông Nguyễn Ngọc Cung (93 tuổi) là người “chép sử làng”.

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng (Hà Nội) tổ chức Lễ khánh thành tu bổ và gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) cho công trình di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hạ Thôn. Ảnh: Nguyễn Thủy

Nhận thấy nhiều tư liệu Hán Nôm bị thất lạc sau những biến động thời cuộc, ông Nguyễn Ngọc Cung đã lặn lội đến các cơ quan lưu trữ, nhờ cán bộ Viện Hán Nôm hướng dẫn tra cứu theo cả những địa danh cổ như Phù Ninh, Ninh Giang, Hiệp Phù để khôi phục thần phả, sắc phong. Với ông, “nếu không ai ghi chép, ký ức về làng sẽ dần biến mất. Phải có tư liệu gốc về sắc phong, thần phả thì việc tu bổ, tôn tạo mới giữ được nguyên bản”.

Từ những tư liệu được khôi phục và sự đồng thuận được Mặt trận khơi dậy, người dân Phù Đổng không chỉ góp trí, góp tư liệu mà còn chung tay đóng góp gần 800 triệu đồng tu bổ đình thôn Thượng; hoàn thành đình Hạ Thôn và xây dựng Nhà thờ tổ thuốc Nam, thuốc Bắc - Ninh Hiệp trị giá 4 tỷ đồng hoàn toàn bằng nguồn đóng góp của nhân dân.

Cùng với vận động nguồn lực, năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã trực tiếp giám sát nhiều công trình trọng điểm như đình Xuân Dục, đình Kim Quan, lăng mộ Quận công Nguyễn Đăng Doanh, đình Lại Hoàng và đền Yên Khê.

Đối với Hội Gióng - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể luôn đóng vai trò hạt nhân trong vận động người dân tự giác giữ gìn cảnh quan, để mỗi người dân thực sự trở thành một chủ thể bảo vệ di sản.

Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Nguyễn Đình Quang khẳng định: “Bảo tồn di sản không chỉ là câu chuyện đầu tư kinh phí hay sửa chữa kiến trúc. Quan trọng hơn là làm sao để người dân được tham gia, được giám sát và cảm nhận rõ trách nhiệm của mình. Một di tích chỉ thực sự có sức sống lâu bền khi được cộng đồng trân trọng và tiếp nối”.

Vai trò giám sát của cộng đồng cũng được thể hiện rõ tại xã Sơn Đồng. Trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã thành lập mới 14 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để theo dõi các công trình đầu tư công, chỉnh trang cảnh quan và tu bổ di tích trên địa bàn, trong đó có dự án tu bổ, tôn tạo Di tích Quán Thượng.

Trong tổng số 31 công trình, dự án được triển khai, các ban giám sát đã trực tiếp kiểm tra 29 công trình, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý 7 trường hợp vi phạm ngay tại hiện trường, liên quan đến chất lượng vật liệu, quy cách thi công và vệ sinh môi trường.

Đáng chú ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Đồng không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các tồn tại trên biên bản mà còn xác định phải kiên trì theo dõi, hậu kiểm đến khi đơn vị thi công khắc phục triệt để từng vi phạm.

Tháo gỡ vướng mắc trong giám sát bảo tồn di sản

Việc người dân trực tiếp góp ý, tham gia bảo vệ và giám sát hoạt động tu bổ di tích đã và đang phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, bảo đảm các giá trị lịch sử, văn hóa và không gian sinh hoạt gắn với di sản được tôn trọng; đồng thời kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những dấu hiệu sai lệch, nguy cơ xâm hại di tích.

Tuy nhiên, các đợt khảo sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội từ tháng 9 đến tháng 11-2026 tại các phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Bồ Đề, Đại Mỗ và các xã Sơn Đồng, Phú Cát cho thấy, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Tại xã Phú Cát, thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở thôn, tổ dân phố phần lớn là cán bộ nghỉ hưu, hoạt động kiêm nhiệm. Dù rất nhiệt tình, các thành viên vẫn còn hạn chế về kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kiến trúc cổ, mỹ thuật và kỹ năng đọc bản vẽ kỹ thuật.

Còn tại xã Sơn Đồng, 7 trường hợp vi phạm được phát hiện tại công trường cũng chủ yếu liên quan đến chất lượng vật liệu, quy cách thi công bề mặt và vệ sinh môi trường, chưa đi sâu vào những vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Về vấn đề này, TS Nguyễn Đức Chiện, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, việc phân biệt giữa tu bổ đúng nguyên tắc và can thiệp làm biến dạng di sản đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu, trong khi người dân tại cộng đồng thường khó có đủ năng lực để tự đánh giá những vấn đề kỹ thuật phức tạp. Vì vậy, để người dân thực sự tham gia giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần đóng vai trò kết nối, huy động đội ngũ chuyên gia độc lập từ các viện nghiên cứu, trường đại học thuộc những lĩnh vực như kiến trúc, khảo cổ, lịch sử, bảo tồn, xã hội học và văn hóa để đồng hành, hỗ trợ cộng đồng.

Ngoài ra, TS Nguyễn Đức Chiện lưu ý, việc giám sát phải được tổ chức xuyên suốt cả ba giai đoạn: Trước khi triển khai dự án, trong quá trình thi công tại công trường và hậu kiểm sau nghiệm thu. Đồng thời, hoạt động tham vấn cần chuyển từ hình thức mang tính thủ tục sang tham vấn gắn với trách nhiệm giải trình; mọi kiến nghị của nhân dân phải được theo dõi, giải quyết theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Trước thực tế tại nhiều địa phương, một số chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ thiết kế, dự toán cho Mặt trận Tổ quốc cơ sở ngay từ giai đoạn chuẩn bị, trong khi thẩm quyền của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Trọng Tính chia sẻ kinh nghiệm từ địa phương: “Cách giải quyết hiệu quả là kiên trì phương châm “gửi kiến nghị không đồng nghĩa với kiến nghị đã được giải quyết xong”, bám sát công trường, hậu kiểm cho đến khi nhà thầu xử lý triệt để từng sai sót”.

Tại các buổi làm việc với các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Ngoài số lượng cuộc giám sát hay số ban được thành lập, hiệu quả giám sát cần được đo bằng việc phát hiện đúng vấn đề, kiến nghị đúng thẩm quyền, theo dõi đến cùng việc giải quyết, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý nhà nước, chất lượng công trình và đời sống nhân dân”. Đồng thời, các địa phương cần cung cấp kịp thời hồ sơ, thông tin cho Mặt trận Tổ quốc cơ sở ngay từ đầu và tổ chức giám sát trực tiếp tại hiện trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị, các địa phương củng cố hoạt động của các ban bảo vệ di tích, tiểu ban di tích; có giải pháp hỗ trợ những thành viên lớn tuổi trong tiếp cận, sử dụng công nghệ; gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, hoạt động cộng đồng và phát triển du lịch văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản...

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định, văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước; đồng thời xác định rõ, nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Mới đây, phát biểu tại chương trình hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cũng khẳng định, nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể giữ vai trò trực tiếp trong sáng tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Quan điểm này đặt ra yêu cầu đối với công tác vận động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở: Không chỉ huy động người dân đóng góp nguồn lực, tham gia giám sát việc tu bổ di tích mà còn phải tạo điều kiện để cộng đồng được thực hành, sáng tạo, trao truyền và thụ hưởng những giá trị văn hóa của chính vùng đất nơi mình sinh sống. Khi người dân thực sự gắn bó và nhận thấy lợi ích thiết thực từ di sản, bảo tồn sẽ không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý mà trở thành nhu cầu tự thân, trách nhiệm chung của cộng đồng.

Vì thế, giải pháp cốt lõi vẫn là đưa di sản trở lại đời sống thường nhật, gắn với hoạt động thực hành của cộng đồng, để người dân trở thành chủ thể thực sự trong gìn giữ và trao truyền di sản như Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai từng nhấn mạnh: “Văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng dân cư; muốn sợi dây ấy bền chặt, Mặt trận Tổ quốc cơ sở cần chuyển từ vận động đóng góp vật chất sang kết nối nghệ nhân, dòng họ với cư dân mới và thế hệ trẻ ngay tại các thiết chế văn hóa địa phương”.