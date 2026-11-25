Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (TECHFEST Việt Nam 2026) sẽ diễn ra từ ngày 11–13/12 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm phụ cận, với chủ đề “Hành động đột phá, kiến tạo giá trị”.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì tổ chức, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan. Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút từ 50.000–60.000 lượt người tham dự, với các hoạt động diễn ra từ 8h30 đến 22h hằng ngày.

TECHFEST Việt Nam 2026 tập trung vào việc tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ. Một trong những mục tiêu đặt ra là thúc đẩy quá trình đưa kết quả nghiên cứu, sáng chế và giải pháp công nghệ từ giai đoạn phát triển, thử nghiệm đến thương mại hóa và mở rộng ứng dụng.

HƠN 400 GIAN HÀNG, TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ THỊ TRƯỜNG

Một trong những hoạt động trọng tâm của TECHFEST Việt Nam 2026 là triển lãm hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo với hơn 400 gian hàng, được bố trí thành 7 phân khu dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng và kéo dài đến Tràng Tiền.

TECHFEST Việt Nam 2026 sẽ tập trung tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ.

Theo phương án tổ chức được giới thiệu, Hà Nội bố trí 250 gian hàng dành cho các đơn vị do Thành phố lựa chọn, mời tham gia; Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 150 gian hàng.

Các khu vực triển lãm được phân chia theo nhóm chủ thể và lĩnh vực hoạt động. Doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ giới thiệu các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, hạ tầng số và những giải pháp đang được triển khai. Trong khi đó, khu vực viện nghiên cứu, trường đại học tập trung vào kết quả nghiên cứu, sáng chế, sản phẩm sáng tạo của sinh viên, robot, thiết bị thông minh cùng các ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Khu vực dành cho các quỹ đầu tư và trung tâm đổi mới sáng tạo giới thiệu những doanh nghiệp khởi nghiệp đã được đầu tư, ươm tạo. Các địa phương mang đến những dự án công nghệ gắn với các vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Bên cạnh đó, không gian quốc tế giới thiệu doanh nghiệp khởi nghiệp và giải pháp công nghệ từ nhiều quốc gia, tạo cơ hội kết nối hợp tác và tiếp cận thị trường nước ngoài.

Tại khu vực trung tâm, các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, trong đó có những doanh nghiệp thuộc nhóm kỳ lân và tiệm cận kỳ lân, sẽ trưng bày sản phẩm, giải pháp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu và công nghệ tương lai.

Không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, triển lãm còn kết hợp trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm, thuyết trình gọi vốn, kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại. Đây là những hoạt động nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận quỹ đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ và đối tác kinh doanh.

Trong khuôn khổ sự kiện, 28 diễn đàn, hội thảo và hội nghị sẽ tập trung trao đổi về chính sách, cơ chế huy động nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Một trong những định hướng được đặt ra là tăng cường kết nối với mạng lưới đầu tư mạo hiểm và nguồn lực công nghệ quốc tế, qua đó hỗ trợ các giải pháp “Make in Viet Nam” tiếp cận thị trường toàn cầu.

CÔNG NGHỆ GẮN VỚI NHU CẦU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Bên cạnh hoạt động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, TECHFEST Việt Nam 2026 dành nhiều chương trình chuyên đề cho các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đô thị xanh, robotics, văn hóa và giáo dục.

Hà Nội chủ trì Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong giải quyết các bài toán của Thủ đô” diễn ra từ 8h đến 11h30 ngày 11/12 và Hội thảo “Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và dữ liệu không gian trong quản lý đô thị, giám sát hạ tầng” diễn ra từ 13h30 đến 17h ngày 13/12.

Đáng chú ý, Hà Nội chủ trì hai hội thảo tập trung vào những vấn đề đặt ra trong quản lý và phát triển đô thị. Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong giải quyết các bài toán của Thủ đô” diễn ra từ 8h đến 11h30 ngày 11/12. Hội thảo “Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và dữ liệu không gian trong quản lý đô thị, giám sát hạ tầng” diễn ra từ 13h30 đến 17h ngày 13/12.

Các nội dung này hướng tới kết nối nhu cầu thực tế của Thành phố với doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào công tác quản lý đô thị, giám sát hạ tầng và phục vụ đời sống.

Theo chương trình, sáng 11/12, Diễn đàn chính sách quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo diễn ra từ 8h đến 11h30. Lễ khai mạc triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức từ 18h30 đến 19h cùng ngày.

Tiếp đó, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia diễn ra từ 19h đến 21h45, với sự tham gia của 10 doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu dự án và mô hình kinh doanh có tiềm năng phát triển.

Lễ khai mạc TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ 19h30 đến 21h ngày 12/12 tại sân khấu chính ngoài trời khu vực hồ Hoàn Kiếm. Chương trình kết hợp nghệ thuật và công nghệ, trình chiếu phim giới thiệu hành trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời kết nối giá trị di sản Thăng Long với định hướng phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, các doanh nghiệp, địa phương, tổ chức và mô hình khởi nghiệp tiêu biểu năm 2026 sẽ được ghi nhận, tôn vinh. Sau lễ khai mạc là chương trình đại nhạc hội công nghệ kết hợp nghệ thuật trên phố đi bộ.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra từ 16h đến 17h ngày 13/12.

Ngoài các chương trình chuyên môn, người dân và du khách có thể tham quan, trải nghiệm sản phẩm công nghệ, theo dõi các hoạt động trình diễn giải pháp sáng tạo và tham gia khu vực Photobooth phong cách Tech GenZ.

Ban tổ chức cũng dự kiến bố trí các trạm y tế cấp cứu lưu động hoạt động 24/7, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, hệ thống Wi-Fi tốc độ cao, trạm phát sóng 5G, điểm hỗ trợ thông tin và quầy check-in.

Với chuỗi hoạt động triển lãm, kết nối đầu tư và trao đổi chính sách, TECHFEST Việt Nam 2026 đặt trọng tâm vào việc tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường. Hiệu quả của những hoạt động này sẽ gắn với khả năng hình thành các quan hệ hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư và đưa sản phẩm, giải pháp công nghệ vào ứng dụng thực tế.