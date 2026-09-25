Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm

Các diễn giả chia sẻ về xu hướng tuyển dụng, kỹ năng cần thiết với nguồn nhân lực trẻ

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, cho rằng ngày hội không chỉ tạo cơ hội việc làm mà còn giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, chuyên gia và những yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Qua giao lưu, trải nghiệm, sinh viên có thêm cơ sở nhận diện năng lực, sở trường và chủ động chuẩn bị cho định hướng nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm "Sinh viên APAG với việc làm - Cơ hội và Thách thức" thu hút sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực hành chính, việc làm, báo chí và quản trị doanh nghiệp. Các diễn giả chia sẻ về xu hướng tuyển dụng, kỹ năng cần thiết và những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trẻ trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.

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Theo các diễn giả, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần chú trọng kỹ năng mềm, ngoại ngữ và kinh nghiệm thực tế; đồng thời chủ động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, tích lũy trải nghiệm và hoàn thiện năng lực ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Bên cạnh tọa đàm, các gian hàng tuyển dụng tại ngày hội tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tìm hiểu vị trí việc làm, yêu cầu của doanh nghiệp và trao đổi với đơn vị tuyển dụng. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ và cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng.

Thông qua hoạt động kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, chương trình góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, hỗ trợ người trẻ chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển nghề nghiệp.