Ngày 19/11, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Viettel Cà Mau tổ chức lễ công bố Giải bóng đá sinh viên Cà Mau “Viettel Tammi Cup lần thứ I – năm 2026”, với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ 4 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao cờ cho đại diện các đội bóng tham gia giải đấu

Các đội tham gia gồm: Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, Trường Đại học Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, mỗi trường có 2 đội.

Tại buổi lễ, ban tổ chức thông qua điều lệ, bốc thăm lịch thi đấu và trao cờ lưu niệm, áo thi đấu cho các đội. Giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026.

Đại diện các đội nhận trang phục thi đấu

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao lưu giữa sinh viên các trường, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng hình ảnh sinh viên Cà Mau năng động, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.