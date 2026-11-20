Sự kiện do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đại diện lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh và các đại biểu quốc tế cắt băng khai mạc Lễ hội.

Tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VHTT TP Hồ Chí Minh nhận định, qua ba lần tổ chức, lễ hội từng bước khẳng định vị thế sự kiện văn hóa, nghệ thuật có uy tín và sức lan tỏa. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhiếp ảnh đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức mới, giữ vai trò lưu giữ lịch sử, phản ánh đời sống và quảng bá hình ảnh thành phố. Lãnh đạo Sở VHTT TP Hồ Chí Minh kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa có tầm vóc khu vực.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay hướng đến xây dựng không gian nơi nhiếp ảnh gặp gỡ công nghệ, kết nối nghệ sĩ với công chúng. Các hoạt động trọng tâm gồm Hội chợ Nhiếp ảnh Quốc tế với hơn 100 gian hàng giới thiệu thiết bị, công nghệ và sản phẩm sáng tạo; cùng chuỗi 5 triển lãm chuyên đề tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Đường sách Thủ Đức, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh và Công viên Lê Văn Tám.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế tại dự kiện khai trương Trung tâm Triển lãm FIAP.

Ngoài ra, lễ hội còn có hai cuộc thi cộng đồng là Photomarathon và “Khoảnh khắc kỳ diệu - Ống kính áo dài Việt Nam”, dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham gia. Điểm nhấn chuyên môn là Trại sáng tác Nhiếp ảnh Quốc tế với khoảng 100 nghệ sĩ, đại diện Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (IAAP) cùng các nghệ sĩ đến từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Nga, Bỉ...

Đánh giá ý nghĩa sự kiện diễn ra trong tuần lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng, người làm nhiếp ảnh có trách nhiệm dùng ánh sáng để soi vào những điều tốt đẹp, những con người tử tế và cả những góc khuất cần được nhìn thấy trong cuộc sống.

Không gian trưng bày, trải nghiệm di sản văn hoá, nghệ thuật tại Lễ hội.

Bà Trần Thị Thu Đông đánh giá cao việc ban tổ chức đưa triển lãm ra không gian công cộng tại Công viên Lê Văn Tám, tương tự tinh thần Lễ hội Nhiếp ảnh Arles (Pháp), giúp người dân dễ dàng tiếp cận nghệ thuật. Trước làn sóng hình ảnh do công nghệ tạo ra, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh hai giá trị người nghệ sĩ cần gìn giữ là sự thật của bức ảnh và quyền tác giả, đồng thời khuyến khích thí sinh Photomarathon tìm góc nhìn riêng qua những khoảnh khắc đời thường, bởi “một bức ảnh lớn thường bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ”.

Ban tổ chức đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam.

Dịp này, bà Trần Thị Thu Đông cũng chúc mừng Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 45 năm thành lập, ghi nhận dấu ấn của lễ hội cùng kỷ lục quốc gia được trao trong ngày khai mạc. Sự kiện mở rộng cơ hội kết nối giữa nhiếp ảnh với công nghệ, du lịch và công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh một TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo đến bạn bè quốc tế.