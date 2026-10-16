Kết nối sản phẩm OCOP với du lịch, mở rộng thị trường nông sản

Các đại biểu cắt băng khai khai mạc Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại Lào Cai.

Diễn ra từ ngày 16 đến 21/10, sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026, thuộc chuỗi hoạt động của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Các đại biểu tham dự khai mạc Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại Lào Cai.

Không gian trưng bày có diện tích khoảng 400m², gồm 22 gian hàng của 21 đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã đến từ 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cà Mau.

Nhiều đặc sản vùng miền được giới thiệu như nước mắm Cát Hải đạt OCOP 5 sao, chả mực Hạ Long, yến sào Nha Trang, hành tỏi Lý Sơn, chè Thái Nguyên đạt OCOP 4 sao, cà-phê Cư M’gar, sữa Ba Vì, cốm Mễ Trì cùng các sản phẩm dược liệu, trầm hương và thủ công mỹ nghệ.

Các đại biểu tham quan các gian hàng Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại Lào Cai.

Bên cạnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tổ chức các hoạt động quảng bá điểm đến, giới thiệu tour, tuyến du lịch, trình diễn nghề thủ công, trang phục truyền thống và trải nghiệm ẩm thực. Hoạt động livestream góp phần mở rộng kênh quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số.

Thông qua kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch, chương trình tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác. Việc gắn đặc sản địa phương với các hành trình khám phá vùng nguyên liệu, làng nghề và trải nghiệm ẩm thực được kỳ vọng mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản và góp phần phát triển kinh tế nông thôn.