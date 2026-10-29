Kết nối sản phẩm HTX, mở rộng giao thương Việt - Lào

Từ ngày 29/10 - 2/11, Tuần lễ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm HTX, doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ 8 năm 2026 và Giao lưu kinh tế, văn hóa Việt - Lào diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên.

Lễ Khai mạc có sự tham dự của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các HTX trên cả nước.

Sự kiện quy tụ 100 HTX, doanh nghiệp đến từ Lào và 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam, với 64 gian hàng giới thiệu hơn 500 sản phẩm. Chương trình do Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Từ quảng bá sản phẩm đến mở rộng kênh tiêu thụ

Hơn 500 sản phẩm được giới thiệu tại tuần lễ thuộc các nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, dược liệu, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền.

Các đơn vị Lào mang đến cà phê, trà; trong khi phía Việt Nam giới thiệu trà Thái Nguyên, cà phê Đắk Lắk, nem chua Thanh Hóa, chả mực Hạ Long, thịt trâu gác bếp, thổ cẩm cùng nhiều sản phẩm dược liệu...

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Dũng phát biểu khai mạc.

Điểm đáng chú ý của chương trình là mục tiêu kết nối trực tiếp HTX, doanh nghiệp với người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác thương mại. Qua đó, các đơn vị có điều kiện tìm hiểu nhu cầu thị trường, tiếp cận kênh tiêu thụ mới và mở rộng mạng lưới phân phối ngoài địa phương.

Đây là nhu cầu thực tế của nhiều HTX, nhất là những đơn vị còn hạn chế về nguồn lực tiếp thị, xây dựng thương hiệu và khả năng tham gia hệ thống phân phối hiện đại. Sản phẩm có chất lượng là điều kiện cần, nhưng để duy trì thị trường, HTX còn phải đáp ứng yêu cầu về quy cách, năng lực cung ứng và tổ chức tiêu thụ.

Nghi thức cắt băng khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm HTX, doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ 8 năm 2026 và Giao lưu kinh tế, văn hóa Việt – Lào.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh xúc tiến thương mại là khâu quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể. Các hoạt động kết nối cần giúp HTX tiếp cận thị trường, khẳng định chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và từng bước nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động.

Ông cho biết tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tập thể phát huy tiềm năng, tăng cường liên kết và phát triển bền vững.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm của nước bạn Lào.

Việc tổ chức tuần lễ là một trong những hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm của các đơn vị thành viên. Thông qua phối hợp với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp, Liên minh HTX góp phần tạo thêm không gian giao lưu, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy hợp tác giữa các HTX, đồng thời hỗ trợ các đơn vị tiếp cận những phương thức phát triển thị trường phù hợp hơn.

Mở rộng hợp tác kinh tế Việt - Lào

Bên cạnh thị trường trong nước, sự tham gia của các HTX, doanh nghiệp Lào tạo thêm cơ hội trao đổi sản phẩm, tìm kiếm đối tác và thiết lập quan hệ thương mại giữa các đơn vị hai nước.

Việc đưa sản phẩm Lào đến giới thiệu tại Thái Nguyên không chỉ phục vụ quảng bá đặc sản mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX hai bên tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu và khả năng hợp tác.

Sự kiện góp phần khẳng định vai trò đồng hành của hệ thống Liên minh trong hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa và thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, bền vững.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Dũng, giao lưu kinh tế cần gắn với giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Lào. Thông qua giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và kết nối doanh nghiệp, HTX, chương trình góp phần cụ thể hóa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước bằng những hoạt động hợp tác thiết thực.

Trong khuôn khổ tuần lễ, các đại biểu còn tham dự hội thảo về hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX trong lĩnh vực lâm nghiệp; hội nghị giao ban Cụm thi đua số 2; hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến.

Tuần lễ là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX và cộng đồng doanh nghiệp.

Các hoạt động này hướng tới giải quyết những vấn đề về quản trị, tổ chức sản xuất và liên kết thị trường, bên cạnh mục tiêu giới thiệu hàng hóa.

Đại biểu cũng tham dự các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Với khu vực kinh tế tập thể, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ thể hiện ở số gian hàng hay sản phẩm được trưng bày, mà còn ở khả năng hình thành quan hệ phân phối, mở rộng thị trường và duy trì hợp tác sau sự kiện.

Tuần lễ vì vậy là dịp để các HTX, doanh nghiệp Việt Nam và Lào tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời phát huy vai trò kết nối thị trường của hệ thống Liên minh HTX.