Kết nối sản phẩm để thu hút du khách

Các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng gặp gỡ, kết nối quảng bá tại Singapore. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng không gian chi tiêu

Theo số liệu từ Thống kê Đà Nẵng, trong 9 tháng của năm 2026, doanh thu lưu trú, ăn uống trong toàn ngành du lịch toàn thành phố đạt gần 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2%; doanh thu lữ hành ước đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 16,5%. Tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, lượt khách ở qua đêm ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ở qua đêm ước đạt 7,69 triệu lượt, tăng 28,9%; khách trong nước ở qua đêm ước đạt 6,74 triệu lượt, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường khách quốc tế tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng lượt khách ở qua đêm, tuy nhiên quy mô giữa hai thị trường khách cũng đã thu hẹp chênh lệch so với trước, khi trong nước ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn các năm qua. Số ngày lưu trú bình quân của khách ở qua đêm tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026 là 1,84 ngày/lượt; trong đó, khách quốc tế là 2 ngày/lượt và khách trong nước là 1,65 ngày/lượt.

Số liệu cho thấy sự tăng trưởng du lịch tiếp tục tạo động lực cho ngành dịch vụ thành phố. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả tăng trưởng, lượng khách và doanh thu tổng hợp cần được đặt trong mối quan hệ với thời gian lưu trú, cơ cấu chi tiêu và khả năng khai thác các dịch vụ bổ trợ.

Theo ông Lê Quốc Việt, Tổng Giám đốc Santa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, mua sắm chiếm khoảng 12-15% tổng chi tiêu chuyến đi của khách quốc tế tại Việt Nam, trong khi ở nhiều nước trong khu vực, tỷ trọng này hơn 20-25%.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát (Hava Travel ) cho biết, công ty xây dựng tour kết nối làng nghề, đặc sản, du lịch cộng đồng và thường xuyên đưa khách đến trải nghiệm tại các điểm đến như làng đá mỹ nghệ Non Nước, làng gốm Thanh Hà, các cơ sở sản xuất đặc sản đạt chuẩn OCOP hay các điểm du lịch cộng đồng Hòa Vang vào hành trình trải nghiệm mở, góp phần tăng mức chi tiêu của khách.

Nhờ các gói trải nghiệm liên kết, mức chi tiêu bình quân ngoài tour của khách quốc tế và MICE tại Hava Travel tăng khoảng 20-30% so với các tour truyền thống. Cách làm này cũng được khách hàng đánh giá cao về tính chân thực, phong phú của chương trình tour; thời gian lưu trú trung bình được kéo dài hơn.

Bên cạnh đó còn tạo chuỗi giá trị bền vững, trực tiếp phân phối doanh thu du lịch đến cộng đồng địa phương, giúp các làng nghề và người dân bản địa cải thiện thu nhập.

Kết nối dịch vụ, gia tăng giá trị

Thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường quốc tế, tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến và kết nối đối tác tại Singapore, mở rộng cơ hội hợp tác tại Australia. Các hoạt động này hướng đến chuyển trọng tâm từ tăng trưởng lượng khách sang nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế du lịch.

Thành phố ưu tiên thu hút khách MICE, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm ẩm thực, khám phá văn hóa và thiên nhiên, qua đó gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích du khách quay trở lại.

Để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của điểm đến, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ cho rằng Đà Nẵng cần tạo thêm những sản phẩm có sức hút riêng, kết nối đồng bộ các dịch vụ du lịch và cải thiện trải nghiệm của du khách. Đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Đà Nẵng cần phát triển thêm các sản phẩm giải trí, mua sắm có sức hút để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Ông Bảo đề xuất thành phố cần có các sự kiện âm nhạc, concert quy mô lớn để thu hút lượng khách trẻ.

Kết nối với các làng nghề, du lịch cộng đồng góp phần gia tăng trải nghiệm cũng như tăng chi tiêu của du khách. TRONG ẢNH: Du khách trải nghiệm tại làng rau Trà Quế, phường Hội An Tây. Ảnh: NHẬT HẠ

Ông Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, để tăng mức chi tiêu của du khách, Đà Nẵng cần khắc phục những hạn chế về chất lượng sản phẩm và khả năng kết nối dịch vụ. Hiện nhiều cơ sở làng nghề, du lịch cộng đồng hoạt động quy mô nhỏ, thiếu tính đồng bộ, chưa đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ các đoàn khách MICE lớn.

Sản phẩm đặc sản, quà tặng cũng chưa được phân cấp rõ ràng giữa dòng phổ thông và cao cấp dành cho khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao. Trong khi đó, sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và đơn vị bán hàng còn rời rạc, chủ yếu dựa trên thỏa thuận song phương.

Theo đó, ông Thiện đề xuất thành phố hỗ trợ nâng cấp hạ tầng, chuẩn hóa dịch vụ, đào tạo kỹ năng phục vụ và ngoại ngữ cho các làng nghề, điểm du lịch cộng đồng. Phát triển kinh tế đêm với các không gian đi bộ, chợ đêm và chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ.

Thành phố cũng cần nghiên cứu nền tảng số kết nối các nhà cung cấp dịch vụ đạt chuẩn, minh bạch về giá cả và chất lượng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lữ hành xây dựng sản phẩm liên tuyến. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý thị trường, xử lý tình trạng chèo kéo, hàng giả, hàng nhái. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ đoàn khách MICE nhằm nâng sức cạnh tranh của điểm đến, mở rộng cơ hội kinh doanh và gia tăng nguồn thu từ du lịch.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng góp ý, thành phố cần nghiên cứu cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển du lịch, trong đó chú trọng chính sách thị thực nhằm thu hút khách lưu trú dài ngày, chuyên gia và người nước ngoài đến làm việc.

Bên cạnh đó, tăng nguồn lực xúc tiến từ ngân sách nhà nước, tập trung vào các thị trường có khả năng chi tiêu cao, góp phần giảm tính mùa vụ như châu Âu, Ấn Độ, Indonesia và Trung Đông; mở rộng đường bay trực tiếp đến thị trường tiềm năng.