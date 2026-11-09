Lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo Bộ Xây dựng họp bàn phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Viết Thành)

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng; đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan phát biểu thảo luận, đưa ra các phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hệ thống đường sắt đô thị theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc giao thành phố Hà Nội phối hợp các địa phương và Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối đường sắt trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với trung tâm Hà Nội, thành phố đã cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất một số phương án.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, nhất là ý kiến của các địa phương, trong đó có ý kiến của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và ý kiến của Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách từ sân bay có thể tiếp cận thành phố, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, quá trình điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ và sẽ rất phức tạp. Do đó, cần nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên cơ sở giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh các nội dung lớn của quy hoạch.

Theo hướng đó, thành phố Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, nơi kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm: Đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình. Đây là phương án được nghiên cứu nhằm rút ngắn khoảng cách kết nối, tận dụng vai trò đầu mối giao thông của ga Gia Lâm.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục bắc-nam là tuyến xuyên suốt quan trọng của thành phố. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía đông để kết nối với sân bay Gia Bình. Phương án này được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Một điểm đáng chú ý là phương án kết nối nêu trên có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến sân bay Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến sân bay Nội Bài để tiếp tục những chuyến bay nội địa đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Đây cũng là phương án kết nối có ý nghĩa trong việc tổ chức khai thác, trung chuyển hành khách giữa hai cảng hàng không trong tương lai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, những hướng tuyến cụ thể cần tiếp tục được các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong tổ chức vận tải, không ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương và Bộ Xây dựng, thành phố sẽ hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, quá trình phối hợp phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ, sớm thống nhất hướng tuyến kết nối đường sắt giữa trung tâm Hà Nội với hai cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nội Bài.