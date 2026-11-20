Từ định hướng đó, thầy luôn rèn cho sinh viên thói quen tự giải quyết vấn đề kỹ thuật ngay tại xưởng thực hành; đồng thời chủ động kết nối doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm cho người học.

Thầy Trần Trường Lam hướng dẫn sinh viên sử dụng bộ điều khiển tay để lập trình điều khiển cánh tay robot.

Tốt nghiệp ngành Cơ-Điện tử tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008, thầy Lam về giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Trung cấp nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (tiền thân của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu). Từ năm 2014 đến nay, thầy đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng khoa Điện, trực tiếp phụ trách mảng đào tạo hai nghề Cơ điện tử và Điện công nghiệp.

Xác định đào tạo nghề phải lấy thực hành làm chủ đạo và hạn chế lý thuyết hàn lâm, tại các xưởng máy của Khoa Điện, thầy Lam luôn đặt kỷ luật, an toàn lao động và độ chính xác lên hàng đầu. Trong mỗi giờ lên lớp, thay vì thao tác mẫu để sinh viên làm theo một cách máy móc, thầy phân tích kỹ bản chất vận hành của từng cụm thiết bị để người học hiểu rõ gốc rễ vấn đề.

Chia sẻ về phương pháp giảng dạy, thầy Lam cho biết: “Trong môi trường đào tạo kỹ thuật, người thầy phải nêu gương và tôn trọng sinh viên. Thay vì áp đặt hay làm thay, tôi chọn cách trao đổi, đồng hành cùng các em ngay tại xưởng để khơi gợi tính chủ động. Bản thân tôi cũng thường xuyên tiếp cận công nghệ mới tại doanh nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để đưa các tình huống sản xuất thực tế vào bài giảng và xưởng thực hành”.

Từ những năm 2022 - 2023, nhận thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực các ngành tự động hóa, cơ điện tử và điện công nghiệp tăng cao, trên cương vị quản lý, thầy Lam chủ động liên hệ, đến trực tiếp các nhà máy, khu công nghiệp ở địa phương và khu vực phía Nam để tìm hiểu công nghệ mới cũng như đặt vấn đề tiếp nhận sinh viên thực tập. Từ những chuyến đi thực tế đó, thầy trao đổi với các tổ chuyên môn để điều chỉnh bài thực hành bám sát quy trình vận hành dây chuyền sản xuất tại nhà máy.

Nói về công tác kết nối này, thầy Lam chia sẻ: “Đào tạo nghề muốn sát thực tế thì không thể chỉ bó hẹp trong xưởng trường. Tôi chủ động kết nối với các doanh nghiệp để đưa sinh viên đi trải nghiệm thực tế ngay tại nhà máy, giúp các em tận mắt thấy kiến thức trên lớp được vận dụng ra sao và sớm hình thành tác phong công nghiệp”.

Thầy phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia ngày hội tham quan tàu Open Day tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vard Vũng Tàu, giúp người học tiếp cận môi trường sản xuất hiện đại ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thầy Trần Trường Lam hướng dẫn sinh viên thực hành tại xưởng Cơ điện tử.

Sự kiên trì bám xưởng, bám doanh nghiệp của thầy Lam đã mang lại những kết quả thiết thực cho nhà trường và người học. Hằng năm, thầy xây dựng kế hoạch, phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, giúp Khoa Điện luôn dẫn đầu toàn trường về số lượng và chất lượng sản phẩm sáng tạo.

Tiêu biểu là mô hình “STEM điều khiển và giám sát tay gắp sản phẩm” và sáng kiến “Lập trình tối ưu đường đi cho rô-bốt tự hành” do thầy hướng dẫn đã được công nhận hiệu quả áp dụng, có khả năng nhân rộng ở cấp cơ sở. Tinh thần tự lực nghiên cứu giúp sinh viên Khoa Điện tự tin tranh tài, giành 2 giải Tư tại Cuộc thi RacingBots 2025 và 1 giải Khuyến khích tại Hội thi thiết bị tự làm cấp Thành phố.

Về đầu ra việc làm, đến nay, Khoa Điện đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp lớn; trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Electronic Tripod Việt Nam đặt hàng nhà trường đào tạo theo khung kỹ năng sát với thực tế sản xuất. Nhờ vậy, bắt đầu từ khóa CĐ23 (niên khóa 2023 - 2026), 100% sinh viên năm cuối hai ngành Cơ điện tử và Điện công nghiệp được bố trí thực tập đúng chuyên ngành và trên 90% sinh viên ra trường có việc làm ổn định.

Tiết học lập trình điều khiển cánh tay robot.

Theo ông Nguyễn Cao Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Renze (khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, thành phố Đồng Nai), trong quá trình phối hợp, ông thấy thầy Lam rất chủ động và tâm huyết trong việc kết nối nhà trường với doanh nghiệp. Thầy thường tìm hiểu nhu cầu sử dụng lao động, kỹ năng nghề và công nghệ mà doanh nghiệp đang áp dụng để trao đổi, định hướng nội dung đào tạo sát thực tế.

Ở góc độ quản lý đào tạo, Tiến sĩ Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, thầy Trần Trường Lam là giảng viên tâm huyết, có tinh thần đổi mới khi chủ động kết nối doanh nghiệp, đưa sinh viên đi trải nghiệm thực tế và tham gia nghiên cứu khoa học. Cách làm này cụ thể hóa chủ trương lấy người học làm trung tâm, lấy nhu cầu thị trường lao động làm căn cứ cập nhật chương trình đào tạo; góp phần giúp sinh viên Khoa Điện có việc làm ngay sau tốt nghiệp.