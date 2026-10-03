Kết nối pháp lý để thúc đẩy thị trường năng lượng

Diễn đàn Năng lượng và Pháp luật Việt Nam với chủ đề “Pháp luật đồng hành cùng an ninh và chuyển dịch năng lượng” chiều 2/10.

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC), trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tổ chức Diễn đàn Năng lượng và Pháp luật Việt Nam với chủ đề “Pháp luật đồng hành cùng an ninh và chuyển dịch năng lượng”. Trong khuôn khổ chương trình, VBLC ra mắt Nhóm Năng lượng VBLC (VEG) và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực (EAVCED), thuộc Cục Điện lực, Bộ Công Thương.

Pháp luật đồng hành với đầu tư năng lượng

Phát biểu khai mạc, luật sư Trần Tuấn Phong, Chủ nhiệm VBLC, cho biết nhu cầu điện năng tiếp tục tăng cao, trong khi các cam kết chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững và giảm phát thải đặt ra những yêu cầu mới về chính sách, thị trường và huy động nguồn lực.

Theo ông Phong, triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, phát triển thị trường điện cạnh tranh, thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) hay thu hút nguồn vốn trong nước và quốc tế đều đòi hỏi môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, đáp ứng các yêu cầu ngày càng phức tạp của thị trường.

“Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn phải trở thành một động lực thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường năng lượng một cách bền vững”, luật sư Trần Tuấn Phong nhấn mạnh.

VEG được hình thành nhằm xây dựng diễn đàn chuyên môn mở, kết nối luật sư với chuyên gia kỹ thuật, tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để trao đổi, tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của ngành năng lượng.

Các định hướng hoạt động gồm nghiên cứu chính sách, pháp luật; kết nối chuyên gia đa ngành trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và các chủ thể thị trường; tăng cường đối thoại giữa khu vực công và khu vực tư, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến cải thiện môi trường đầu tư.

Ban Điều hành lâm thời VEG do luật sư Lưu Hoàng Hà làm Trưởng ban; luật sư Trần Anh Đức và luật sư Nguyễn Hưng Quang làm Phó Trưởng ban; luật sư Hà Thị Dung làm Thư ký ban. Nhóm hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận và trung lập về chuyên môn.

Cụ thể hóa hợp tác bằng đào tạo và hướng dẫn DPPA

Biên bản ghi nhớ giữa VBLC và EAVCED xác lập khuôn khổ phối hợp đào tạo, phổ biến pháp luật, trao đổi thông tin và kiến thức chuyên môn về điện lực, năng lượng, thị trường điện; tổng hợp khó khăn từ thực tiễn và tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế.

Kế hoạch hoạt động năm đầu dự kiến có năm chương trình: Đào tạo về thị trường điện và DPPA; xây dựng bản tin pháp luật, chuyên môn năng lượng hằng quý; trao đổi, góp ý văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện lực khi cơ quan có thẩm quyền lấy ý kiến công khai; tổng hợp vướng mắc thực tiễn và xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai DPPA.

Theo Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Phương Yến, Phó Giám đốc EAVCED, kỳ vọng sự kết nối giữa cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và giới luật sư tiếp tục được duy trì sau diễn đàn. Trung tâm mong muốn VBLC phát huy vai trò cầu nối hai chiều, để các trao đổi trở thành cơ sở cho những hoạt động đáp ứng yêu cầu của các bên.

Đại diện VBLC và Trung tâm EAVCED ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn ngày 2/10/2026.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về định hướng chuyển dịch năng lượng, tình hình cung ứng điện, triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, thị trường điện cạnh tranh, thực tiễn DPPA và huy động vốn. Những nội dung này gắn với yêu cầu kết nối chuyên môn pháp lý và năng lượng, đưa các khó khăn của doanh nghiệp vào hoạt động nghiên cứu, trao đổi chính sách và đào tạo.