Kết nối OCOP với du lịch, mở rộng thị trường cho đặc sản Cà Mau
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng được tổ chức tại Cà Mau tạo cơ hội để các chủ thể giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức.
Đây là hoạt động nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối, đơn vị kinh doanh du lịch, qua đó đưa sản phẩm đặc trưng địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.
Điểm nhấn của không gian là thiết kế bằng vật liệu tre, nứa, tạo sự gần gũi với thiên nhiên và mang đậm nét văn hoá truyền thống. Các sản phẩm nông sản chế biến, dược liệu, đặc sản ẩm thực và hàng thủ công truyền thống được trưng bày, giới thiệu trực tiếp đến khách tham quan.
Thông qua đó, các chủ thể OCOP có dịp giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và những nét đặc trưng làm nên giá trị sản phẩm.
Không dừng lại ở hoạt động trưng bày, chương trình còn hướng đến kết nối trực tiếp giữa các chủ thể OCOP với nhà phân phối, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành. Việc gắn quảng bá sản phẩm với hoạt động du lịch được kỳ vọng tạo thêm kênh tiêu thụ, giúp đặc sản địa phương tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.
Trong không khí Festival Tôm Cà Mau lần thứ II với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, không gian kết nối sản phẩm OCOP góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm bản địa./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ket-noi-ocop-voi-du-lich-mo-rong-thi-truong-cho-dac-san-ca-mau-a134607.html