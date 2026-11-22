Chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức.

Cổng chào Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển được thiết kế bằng tre, nứa, mang nét văn hoá truyền thống.

Đây là hoạt động nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối, đơn vị kinh doanh du lịch, qua đó đưa sản phẩm đặc trưng địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.

Điểm nhấn của không gian là thiết kế bằng vật liệu tre, nứa, tạo sự gần gũi với thiên nhiên và mang đậm nét văn hoá truyền thống. Các sản phẩm nông sản chế biến, dược liệu, đặc sản ẩm thực và hàng thủ công truyền thống được trưng bày, giới thiệu trực tiếp đến khách tham quan.

Các chủ thể sản xuất giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tại khu trưng bày trung tâm với chủ đề “OCOP Tôm Cà Mau - Tinh hoa đất Mũi”.

Thông qua đó, các chủ thể OCOP có dịp giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và những nét đặc trưng làm nên giá trị sản phẩm.

Người tiêu dùng quét mã QR truy xuất nguồn gốc, tìm hiểu thông tin sản phẩm OCOP trước khi lựa chọn.

Các sản phẩm chế biến từ tôm Cà Mau được đóng gói, hút chân không, thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn thưởng thức hoặc làm quà biếu.

Không dừng lại ở hoạt động trưng bày, chương trình còn hướng đến kết nối trực tiếp giữa các chủ thể OCOP với nhà phân phối, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành. Việc gắn quảng bá sản phẩm với hoạt động du lịch được kỳ vọng tạo thêm kênh tiêu thụ, giúp đặc sản địa phương tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Chị Trương Ngọc Ánh, CEO Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TA, phát triển thương hiệu Ánh Kua từ đặc sản mắm tôm truyền thống, từng bước đưa sản phẩm quê nhà tiếp cận thị trường quốc tế.

Du khách thưởng thức bánh phồng tôm Cà Mau tại khu trưng bày sản phẩm OCOP.

Thiết kế mộc mạc bằng vật liệu tre, nứa tạo điểm nhấn cho không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.

Trong không khí Festival Tôm Cà Mau lần thứ II với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, không gian kết nối sản phẩm OCOP góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm bản địa./.