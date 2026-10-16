Kết nối OCOP, gia tăng sức hút du lịch Tây Bắc

Đưa các sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch nông thôn. Ảnh minh họa: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng và Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 21/10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tại Lào Cai. Hoạt động hướng tới quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, đồng thời tăng cường liên kết giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch.

Theo ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), không gian được tổ chức nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu OCOP Việt Nam đối với du khách trong nước và quốc tế; tạo cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm của các địa phương, đưa sản phẩm nông nghiệp và đặc sản vùng miền đến gần hơn với thị trường du lịch.

Không gian có sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Cà Mau. Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng về chủng loại, phản ánh lợi thế nông nghiệp, tài nguyên bản địa và nghề truyền thống của từng địa phương.

Ở nhóm thủy hải sản có nước mắm Cát Hải đạt OCOP 5 sao, nước mắm và mắm tép Ba Làng, chả mực Hạ Long; nhóm yến sào có yến sào Nha Trang, yến sào Cà Mau. Các sản phẩm nông sản, đồ uống gồm hành tỏi Lý Sơn, chè Thái Nguyên đạt OCOP 4 sao, cà phê Cư M’gar của Đắk Lắk. Nhóm thực phẩm chế biến có sữa Ba Vì, cốm Mễ Trì… cùng nhiều sản phẩm dược liệu, thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền khác.

Sự góp mặt của các chủ thể sản xuất từ nhiều vùng địa lý, với những sản phẩm đặc trưng từ miền núi, đồng bằng đến duyên hải, tạo cơ hội để du khách khám phá sự phong phú của nông sản, ẩm thực và văn hóa Việt Nam trong cùng một không gian.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, kết nối với đối tác phân phối và doanh nghiệp lữ hành, tìm kiếm cơ hội đưa đặc sản địa phương vào hệ thống quà tặng du lịch, các điểm bán tại khu, điểm du lịch và chương trình trải nghiệm nông thôn.

Thông qua hoạt động trưng bày và trải nghiệm trực tiếp, các chủ thể OCOP có thêm cơ hội giới thiệu câu chuyện sản phẩm, quy trình sản xuất, giá trị văn hóa bản địa và những nét đặc trưng làm nên thương hiệu của từng địa phương. Việc kết nối với doanh nghiệp phân phối, đơn vị kinh doanh du lịch cũng góp phần mở rộng mạng lưới tiêu thụ, giúp sản phẩm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Theo ông Hoàng Văn Dự, điểm nhấn của hoạt động là định hướng gắn sản phẩm OCOP với các điểm đến, tour tuyến và trải nghiệm du lịch địa phương. Thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực và đời sống sản xuất của người dân.

Những sản phẩm nông nghiệp chế biến, dược liệu, đặc sản ẩm thực hay hàng thủ công truyền thống, khi được giới thiệu cùng câu chuyện về vùng đất và cộng đồng tạo ra sản phẩm, sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách, đồng thời mở thêm đầu ra cho các chủ thể sản xuất.

Đây cũng là hướng kết nối phù hợp với phát triển du lịch nông thôn, trong đó giá trị điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn được tạo nên từ sản vật, văn hóa, nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng.

Việc đưa sản phẩm OCOP vào các hoạt động tham quan, trải nghiệm, giới thiệu ẩm thực và mua sắm quà tặng có thể góp phần gia tăng chi tiêu của du khách, kéo dài chuỗi giá trị du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa của các dân tộc. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026, không gian xúc tiến, quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm du lịch tiêu biểu các tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng được tổ chức, giới thiệu tiềm năng, điểm đến, tour tuyến, dịch vụ, lễ hội và ẩm thực của Lào Cai cùng các địa phương trong khu vực.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành và đối tác được kỳ vọng góp phần hình thành các sản phẩm liên kết, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch vùng.

Cùng với đó, không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” giới thiệu bản sắc văn hóa của 7 xã, phường gồm Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ và Mù Cang Chải, kết hợp không gian sách và văn hóa đọc. Các hoạt động góp phần quảng bá sự đa dạng về văn hóa, con người và sản vật địa phương, bổ trợ cho việc giới thiệu sản phẩm OCOP và phát triển du lịch.

Việc tổ chức các không gian trong cùng một sự kiện tạo điều kiện kết nối sản phẩm đặc trưng, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ du lịch. Qua đó, các địa phương có thể tăng cường quảng bá hình ảnh, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và từng bước hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ phục vụ du khách.

Theo ông Hoàng Văn Dự, để phát huy hiệu quả, việc kết nối OCOP với du lịch cần gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, thông tin truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng; đồng thời tăng cường liên kết giữa cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp phân phối và đơn vị kinh doanh du lịch.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp đặc sản địa phương không chỉ được biết đến tại các hội chợ mà còn tiếp cận thị trường thường xuyên, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị kinh tế cho cộng đồng.

Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy giao thương, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm đặc trưng, đồng thời góp phần phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc Tây Bắc, khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, văn hóa và du lịch của các địa phương trong khu vực.