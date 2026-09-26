Kết nối nội lực cấp miền, bứt phá trong giai đoạn phát triển mới

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia trình bày tham luận tại phiên bàn tròn. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phiên bàn tròn là nơi hội tụ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Trung Bộ, tập trung nhận diện những điểm nghẽn chung; khai thác cơ hội liên kết vùng và đề xuất giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân trong khu vực bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Các tham luận đề xuất tăng cường liên kết giữa các không gian kinh tế của miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, liên kết vùng cần đi sâu vào các chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, logistics đến phân phối và thị trường; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, tại phiên tọa đàm “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, các đại biểu tập trung trao đổi về những điểm nghẽn thể chế, môi trường kinh doanh, khả năng kết nối nguồn lực và yêu cầu tăng cường hợp tác công - tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cho rằng, miền Trung là khu vực có vị trí chiến lược, có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, logistics, năng lượng và nguồn nhân lực.

Phát triển miền Trung không thể chỉ là tổng hợp những nỗ lực riêng lẻ của từng địa phương. Khi thế mạnh của địa phương này trở thành đầu vào, thị trường hoặc động lực cho địa phương khác, nội lực của cả khu vực sẽ được nhân lên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình nhấn mạnh, VPSF 2026 - Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi mà hướng tới nhận diện đúng các điểm nghẽn chung; đề xuất cơ chế phối hợp liên vùng; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với chính quyền; đồng thời lựa chọn những sáng kiến có khả năng triển khai và tiếp tục được theo dõi sau diễn đàn.

Những ý kiến tại diễn đàn sẽ là nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan quản lý và các địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách; cùng hình thành những chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.