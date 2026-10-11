Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: TTXVN)

Trên nền tảng phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng gắn bó chặt chẽ, phát triển toàn diện. Chuyến thăm thể hiện sinh động chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.

Phía bạn Campuchia đã dành cho Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, tình cảm thắm thiết. Chúng tôi bất ngờ khi được biết, có tới hơn 3.000 người dân Phnom Penh cầm cờ hoa vẫy chào Đoàn trên các tuyến đường dẫn vào Cung Hòa Bình - nơi tổ chức lễ đón chính thức và hội đàm.

Điều này thể hiện sự coi trọng của Campuchia đối với quan hệ song phương, cũng như mong muốn tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị, tin cậy và hợp tác; là sự trân trọng dành cho mối quan hệ láng giềng thân thiện đã được xây dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ, cùng nhận thức rằng sự phát triển ổn định, thịnh vượng của mỗi quốc gia gắn bó mật thiết với môi trường hòa bình, hợp tác ở khu vực. Điều này tạo thêm động lực hướng tới dấu mốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027.

Ngay sau khi tới thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Đây là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong chương trình chuyến thăm, thể hiện sự chân thành, thông điệp về sự trân trọng những giá trị lịch sử tốt đẹp, mong muốn củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam là biểu tượng cho sự gắn bó, đoàn kết và những đóng góp của hai nước qua những chặng đường lịch sử, cùng nhau xây dựng một tương lai trong đó hòa bình, ổn định và phát triển trở thành những giá trị chung cần được gìn giữ và phát huy.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Lễ Pchum Ben, kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 dương lịch, ngày lễ lớn nhất trong năm của người dân Campuchia, tương tự như Lễ Vu lan ở Việt Nam, là dịp để mọi người dân bày tỏ tri ân và sự biết ơn đối với người thân đã quá cố và tổ tiên.

Với những nền tảng tốt đẹp của hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc hội đàm rất thành công trên tinh thần tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh: Quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ to lớn, kịp thời của Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước; nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư, sản xuất và chế biến sâu.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng hướng tới một mục tiêu quan trọng: Chuyển những giá trị hữu nghị, quan hệ chính trị tốt đẹp đã được hai nước vun đắp qua thời gian thành động lực hợp tác mới, những kết quả cụ thể, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trên cơ sở nền tảng vững chắc đó, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng hướng tới một mục tiêu quan trọng: Chuyển những giá trị hữu nghị, quan hệ chính trị tốt đẹp đã được hai nước vun đắp qua thời gian thành động lực hợp tác mới, những kết quả cụ thể, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Một trong những hoạt động trọng tâm của chuyến thăm là Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Bộ Thương mại Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức, thể hiện một thông điệp xuyên suốt, nhất quán: Tình hữu nghị phải được vun đắp bằng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm; hợp tác kinh tế phải được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực, những cơ hội phát triển cùng có lợi và những thành quả người dân hai nước có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.

Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Campuchia đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Việc tăng cường kết nối thị trường, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng logistics và mở rộng hợp tác doanh nghiệp sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Trước đông đảo doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định mạnh mẽ, hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia có tính bổ trợ rất cao. Campuchia có tiềm năng về đất đai, nông nghiệp, nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động trẻ và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việt Nam có năng lực chế biến, có hệ thống cảng biển, logistics, kinh nghiệm hội nhập và mạng lưới hơn 60 đối tác Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Thủ tướng bày tỏ, nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay, nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước cần liên kết chặt chẽ hơn, cùng đầu tư, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, cùng phát triển sản phẩm và cùng khai thác thị trường thứ ba; cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư vào Việt Nam, sử dụng hệ thống hạ tầng sẵn có và mạng lưới FTA của Việt Nam để kết nối khu vực và thế giới. “Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia”, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam khẳng định.

Những phát biểu đầy mạnh mẽ với sức thuyết phục cao của nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã được cả hội trường nồng nhiệt hoan nghênh và đánh giá rất cao.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet cho rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới, trong đó có kết nối giao thông và các cơ chế thúc đẩy thương mại song phương. Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất; đưa hành lang vận tải Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước…

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp, truyền tải những thông điệp sâu sắc về tầm nhìn, bản lĩnh và định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn mới với tinh thần xuyên suốt: Lấy nền tảng lịch sử làm điểm tựa; lợi ích thiết thực của Nhân dân làm mục tiêu và hợp tác thực chất làm động lực đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.