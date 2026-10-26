Kết nối những tay lái, góp sức giữ bình yên

Các thành viên “Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự” phường Đào Duy Từ cùng phương tiện phục vụ công việc hằng ngày.

Sau tay lái là trách nhiệm với cộng đồng

Tối 17/8/2026, anh Nguyễn Long Toàn, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Vạn Xuân, phường Đào Duy Từ, lái taxi Mai Linh đón một người khách tại khu vực ngã tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, chở về xã Thiệu Hóa. Thông tin về chuyến xe sau đó trở thành đầu mối giúp công an phường truy tìm người liên quan đến vụ chiếm đoạt điện thoại.

Theo tài liệu công an phường cung cấp, khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, một nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại tại tổ dân phố Vạn Thắng, hỏi mua điện thoại. Khi chủ cửa hàng đưa chiếc iPhone 11 Pro Max cho xem, người này cầm lấy bỏ chạy ra vị trí đã để sẵn xe mô tô. Bị đuổi kịp, người thanh niên bỏ lại phương tiện, chạy vào khu dân cư thuộc tổ dân phố Nổ Giáp lẩn trốn, sau đó đi bộ ra Quốc lộ 1A đón taxi về Thiệu Hóa. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Đào Duy Từ tổ chức rà soát, vận động người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Là thành viên tổ tự quản, anh Toàn chủ động liên hệ, trình bày về chuyến xe đã chở. Nguồn tin của anh góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng truy tìm, bắt giữ người liên quan.

Trong một tình huống khác, lúc 10 giờ 35 phút ngày 10/7/2026, anh Lương Ngọc Chung, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Đức Thành, phường Hải Lĩnh, phát hiện vệt dầu loang dài khoảng 100m tại nút giao Quốc lộ 1A với đường Nghi Sơn - Sao Vàng. Anh báo tin về tình trạng này, cảnh báo nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện qua lại.

Theo tổng hợp của công an phường, thành viên tổ còn cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến 3 vụ tai nạn giao thông và một vụ sử dụng kích điện đánh bắt cá. Trong đó, vụ va chạm giữa xe mô tô và xe đạp điện trên đường Bắc Nam 2, thuộc tổ dân phố Vạn Xuân, ngày 22/5/2026 khiến 2 người bị thương. 2 ngày sau, tại Km368+800 Quốc lộ 1A xảy ra tai nạn liên quan đến 2 xe mô tô và 1 ô tô, khiến 1 phụ nữ bị thương nặng. Cả 2 vụ được báo cho Phòng Cảnh sát giao thông thụ lý, giải quyết...

Chủ động xây dựng, duy trì phối hợp

Phường Đào Duy Từ có Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam cùng các tuyến giao thông kết nối, thuận lợi cho phát triển vận tải, kinh doanh và dịch vụ. Hoạt động giao thương cũng đặt ra yêu cầu phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Từ thực tế ấy, công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình “Tổ tài xế taxi tự quản về an ninh trật tự”, phát huy khả năng quan sát, phát hiện và cung cấp thông tin của đội ngũ thường xuyên hoạt động trên đường. Ngày 19/5/2026, UBND phường tổ chức lễ ra mắt mô hình, quán triệt mục đích, nhiệm vụ, thông qua quy chế hoạt động và ký cam kết phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự công cộng.

Để các thành viên biết cách tham gia, công an phường tổ chức phổ biến pháp luật, tập huấn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng nhận diện hành vi vi phạm, cách xử lý và cung cấp thông tin khi phát hiện vụ việc. Nội dung hướng dẫn gắn với những tình huống tài xế có thể gặp trong công việc, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông và trách nhiệm với hành khách.

Công an phường thiết lập nhóm zalo với các thành viên để duy trì trao đổi. Qua đó, tài xế có đầu mối liên lạc khi cần báo tin; lực lượng chức năng có thêm kênh nắm tình hình từ những người trực tiếp hoạt động trên nhiều tuyến đường. Hình thức này phù hợp với đặc thù công việc thường xuyên di chuyển của người lái xe. Trong quá trình phối hợp, các thành viên cung cấp thông tin, hình ảnh và hỗ trợ người gặp nạn; công an tiếp nhận, xác minh, xử lý theo chức năng. Việc phân định vai trò giúp tài xế tham gia phù hợp với khả năng, còn nguồn tin được xem xét, sử dụng phục vụ giải quyết vụ việc.

Theo Thượng tá Phạm Phi Hùng, Trưởng Công an phường Đào Duy Từ, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản có ý nghĩa trong phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Khi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh tại nơi sinh sống sẽ góp phần tạo sức mạnh chung bảo vệ địa bàn.

Với tổ tài xế, việc duy trì hiệu quả cần gắn với tiếp nhận, giải quyết những phản ánh cụ thể. Khi thấy thông tin mình cung cấp có ích cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, người lái xe sẽ có thêm động lực đồng hành cùng công an trong những hành trình tiếp theo.