Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Ảnh: BTC

Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa tại Hà Nội.

Câu lạc bộ ra đời nhằm kết nối các nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ với chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản. Đây là không gian để các thành viên gặp gỡ, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những cách thức mới trong giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.

Dưới sự định hướng, bảo trợ của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam, Câu lạc bộ hướng đến như một không gian mở để các cá nhân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung, người làm truyền thông, công nghệ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng thực hành di sản và những người yêu văn hóa di sản Việt Nam cùng tham gia tìm hiểu, học hỏi, chia sẻ, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa di sản của dân tộc.

Việc đưa di sản đến gần công chúng bằng những hình thức mới không đồng nghĩa với việc đơn giản hóa các giá trị văn hóa để chạy theo xu hướng. Một video có sức hấp dẫn nhưng thiếu kiểm chứng tư liệu có thể khiến thông tin lịch sử bị sai lệch; cách thể hiện gây chú ý nhưng thiếu hiểu biết về phong tục, tín ngưỡng có thể dẫn đến những cách diễn giải không phù hợp với cộng đồng chủ thể.

Bên cạnh đó, vấn đề bản quyền cũng cần được quan tâm khi di sản ngày càng được khai thác trên các nền tảng số. Việc sử dụng hình ảnh, tư liệu, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật hay chất liệu văn hóa gắn với cộng đồng cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền của chủ thể liên quan, tránh tình trạng sử dụng lại nội dung thiếu sự ghi nhận hoặc khai thác giá trị văn hóa mà không quan tâm đến quyền và lợi ích của những người nắm giữ, thực hành di sản.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam, việc đưa di sản lên không gian số không đơn thuần là chuyển tải thông tin bằng những hình thức mới, mà quan trọng hơn là giúp công chúng hiểu hơn, yêu hơn và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc. Mỗi thành viên Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành người kể chuyện di sản có trách nhiệm, biết kết hợp sự sáng tạo với tri thức và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Đó cũng là mục tiêu của Câu lạc bộ khi tổ chức các chuyến thực tế và gặp gỡ chuyên gia, nghệ nhân, giúp nhà sáng tạo khai thác đúng chất liệu để sản xuất nội dung giàu chiều sâu.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TikTok Việt Nam, thông qua việc đồng hành cùng Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa, TikTok mong muốn góp phần kết nối cộng đồng sáng tạo với các chuyên gia, nghệ nhân và những người đang trực tiếp gìn giữ di sản, hỗ trợ nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số, thúc đẩy các hoạt động truyền thông văn hóa và tạo điều kiện để những câu chuyện về di sản Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn trên nền tảng số.

Ông Tô Văn Động, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng: Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa là dấu mốc ý nghĩa, hiện thực hóa định hướng của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam nhằm đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.