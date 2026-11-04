Kết nối nhiếp ảnh Đông Nam Á với du lịch văn hóa Đà Nẵng

Hoạt động góp phần mở rộng giao lưu nghệ thuật quốc tế, đồng thời làm phong phú trải nghiệm văn hóa dành cho người dân và du khách. Chương trình thuộc khuôn khổ sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11, với chủ đề “Lịch sử của ngày mai”. Hoạt động được tổ chức từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút, gồm trình chiếu các dự án nhiếp ảnh và trao đổi về thực hành nhiếp ảnh đương đại trong khu vực.

Theo Ban tổ chức, chương trình trình chiếu do Objectifs tuyển chọn, giới thiệu những dự án gần đây của 5 nghệ sĩ từng nhận Giải thưởng Nhiếp ảnh tư liệu Objectifs. Thông qua các tác phẩm, công chúng có dịp tiếp cận những góc nhìn đa dạng về đời sống, con người và các vấn đề xã hội tại Đông Nam Á, đồng thời tìm hiểu xu hướng sáng tạo của nhiếp ảnh đương đại.

Objectifs là tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận, được thành lập năm 2003 tại Singapore, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và điện ảnh. Thông qua các chương trình triển lãm, giáo dục, cố vấn và hỗ trợ sáng tác, tổ chức góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nhiếp ảnh Đông Nam Á.

Việc đưa các hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế vào không gian Bảo tàng Đà Nẵng góp phần đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm văn hóa, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch đô thị. Thay vì chỉ tham quan hiện vật, du khách có cơ hội tiếp cận nghệ thuật đương đại, gặp gỡ nghệ sĩ và tìm hiểu những câu chuyện văn hóa trong khu vực.

Thông qua DACC 2026, Đà Nẵng hướng đến tăng cường kết nối các tổ chức nghệ thuật trong nước và quốc tế, phát huy vai trò của bảo tàng như một không gian sáng tạo, từng bước gắn hoạt động văn hóa với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của thành phố.