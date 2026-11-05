Kết nối nhân lực Việt Nam với thị trường lao động Đức
Sau 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam - Đức tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nước Đức đang có nhu cầu lớn về lao động có chuyên môn, mở ra cơ hội học tập và làm việc cho nhiều người trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, để hòa nhập và phát triển lâu dài tại thị trường này, ngoại ngữ, kỹ năng nghề và sự am hiểu văn hóa là những hành trang không thể thiếu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-nhan-luc-viet-nam-voi-thi-truong-lao-dong-duc-246261105154529787.htm