Kết nối nhân lực Việt Nam với thị trường lao động Đức

Khi tư nhân được bảo đảm có thể sở hữu mọi loại tài sản hợp pháp và được làm tất cả những gì luật pháp không cấm, họ sẽ mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng chung của quốc gia. Những điều đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, cần được tiếp tục khẳng định trong khuôn khổ xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp cho kỷ nguyên vươn mình.