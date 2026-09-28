Kết nối nhà trường và doanh nghiệp đào tạo nhân lực công nghệ mới

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: CAO TÂN)

Sự kiện tập trung trao đổi mô hình hợp tác giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ chiến lược.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho rằng, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghiệp lượng tử, vật liệu mới... đang đặt ra yêu cầu mới đối với đào tạo nhân lực.

Đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: CAO TÂN)

Nhà trường và doanh nghiệp cần phối hợp trong thiết kế chương trình, tổ chức đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư thiết bị, thực hành và giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ. Chỉ có hợp tác ba nhà (Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp) mới giải quyết được những khó khăn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai các chính sách linh hoạt hơn về điều kiện mở ngành, tổ chức đào tạo đối với những lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới. Doanh nghiệp có thể tham gia từ xây dựng chương trình, chuyển giao công nghệ, đào tạo giảng viên đến tổ chức thực hành, nghiên cứu thông qua dự án.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung thảo luận về chính sách thúc đẩy hợp tác đại học-doanh nghiệp; xu hướng ngành nghề, nhu cầu nhân lực; mô hình phối hợp trong đào tạo và những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục đại học trong thời đại AI.

Đại biểu phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: CAO TÂN)

Diễn đàn tập trung tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp và chương trình đào tạo. Qua đó, mở rộng các mô hình doanh nghiệp tham gia cùng nhà trường xây dựng, tổ chức và đặt hàng đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ mới.