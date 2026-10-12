Kết nối nhà mua hàng quốc tế, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp ngành ngũ kim

Ảnh minh hoạ: Vinexad.

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 11 (VHHE HCMC 2026) do Công ty Vinexad tổ chức, diễn ra từ ngày 3 - 5/12/2026 tại TP HCM.

Sự kiện dự kiến thu hút 380 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng cho chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ.

Theo các báo cáo kinh tế vĩ mô, sản xuất công nghiệp Việt Nam đang ghi nhận đà tăng tốc tích cực kéo theo nhu cầu lớn đối với ngành linh phụ kiện, thiết bị phục vụ sản xuất và xây dựng. Cụ thể, GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95%, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3% – mức cao nhất kể từ năm 2015.

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng này, VHHE HCMC 2026 mang đến không gian giao thương tập trung, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm mới ra thị trường và mở rộng hệ thống phân phối. Sự kiện năm nay có quy mô gần 450 gian hàng, tập trung vào các nhóm ngành chủ lực gồm dụng cụ, ngũ kim, phụ kiện xây dựng, thiết bị gia cố và bảo hộ lao động.

Bên cạnh cộng đồng doanh nghiệp trong nước, triển lãm có sự góp mặt của nhiều thương hiệu đến từ các nền kinh tế có thế mạnh về công nghiệp chế tạo như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... mang đến các giải pháp phục vụ gia công, cơ khí và an toàn lao động.

Kế thừa thành công từ kỳ triển lãm trước với gần 16.770 lượt khách thương mại, VHHE HCMC 2026 tiếp tục đặt chất lượng kết nối B2B làm trọng tâm, thiết kế nhiều hoạt động thu hút đoàn mua hàng quốc tế, tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp trưng bày và các nhà nhập khẩu, đại lý, nhà thầu xây dựng.

Ảnh minh hoạ: Vinexad.

Điểm nhấn trong khuôn khổ triển lãm là chương trình giao thương với chủ đề “Nâng chuẩn nhà cung ứng – Mở rộng cơ hội đơn hàng” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Cùng với đó, chuỗi hội thảo chuyên đề sẽ cung cấp thông tin về xu hướng mới và yêu cầu thị trường, giúp doanh nghiệp định vị lại vai trò trong chuỗi giá trị.

Nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và cung cấp cái nhìn thực tế về môi trường đầu tư, triển lãm thiết kế riêng chương trình tham quan Khu công nghiệp KIZUNA dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Song song đó, ở khía cạnh tiếp cận người dùng cuối, không gian DIY Workshop sẽ được triển khai trong khuôn khổ triển lãm, tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp kiểm chứng công năng sản phẩm, giúp các nhà sản xuất nắm bắt thị hiếu thực tế của thị trường.

Một lợi thế khác giúp gia tăng hiệu quả xúc tiến thương mại cho VHHE HCMC 2026 là sự kiện được tổ chức đồng thời cùng chuỗi triển lãm quy mô lớn tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), bao gồm Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24, Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam và Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan.

Việc tích hợp đa ngành không chỉ tối ưu hóa nguồn lực tổ chức mà còn giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng chéo, tiếp cận các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, nội ngoại thất và thương mại dịch vụ.