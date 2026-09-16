Kết nối nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh

Tham dự buổi lễ có ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ cùng đại diện Agribank Chi nhánh Cà Mau và Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh.

Đại diện 2 đơn vị tham gia ký kết thoả thuận hợp tác, nhằm tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo thoả thuận, hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh, tăng cường kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Agribank Chi nhánh Cà Mau sẽ phối hợp nắm bắt nhu cầu của hội viên, xem xét hỗ trợ tín dụng theo quy định; đồng thời cung cấp các dịch vụ ngân hàng phù hợp. Trong đó, tập trung vào nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn phục vụ sản xuất, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Tịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cà Mau, cho rằng: Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc ký kết sẽ tạo thêm kênh kết nối giữa ngân hàng với cộng đồng doanh nghiệp, giúp các bên tăng cường chia sẻ thông tin, nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ khách hàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp.

Ông Đỗ Thanh Tịnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh Cà Mau, nhấn mạnh

giá trị của thoả thuận không chỉ nằm ở việc ký kết mà quan trọng là kết quả cụ thể sau ký kết. Agribank Chi nhánh Cà Mau sẽ chủ động phối hợp, lắng nghe nhu cầu của hội viên và từng bước đưa các nội dung hợp tác vào thực tế.

Về phía Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau, Hội sẽ làm cầu nối, tập hợp nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; phối hợp hỗ trợ hội viên tiếp cận các chương trình tín dụng, đồng thời kết nối thương mại, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.

Bà Trần Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau, cho biết: Hội kỳ vọng thoả thuận sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn và các giải pháp tài chính phù hợp; đồng thời tăng cường kết nối thương mại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hội cam kết làm cầu nối, tập hợp nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và phối hợp với Agribank triển khai các nội dung hợp tác đến doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể kinh tế trên địa bàn.

Bà Trần Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ ký kết.

Trao biểu trưng ghi dấu khởi đầu hợp tác giữa Agribank Cà Mau và Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất; hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng, kho bảo quản, chế biến sâu, chuyển đổi số và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ./.