Hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026.

Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Vietnam) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp tác triển khai dự án “Hỗ trợ và nhận thực phẩm, trao, tặng thực phẩm cho người yếu thế tỉnh Lâm Đồng”. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ vận động doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc hỗ trợ sẽ dựa trên nhu cầu thực tế ở từng địa phương để thực phẩm được trao đúng người, phù hợp với nhu cầu của người nhận. nhandan.vn

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, cho biết trong giai đoạn tới, Ngân hàng Thực phẩm Lâm Đồng sẽ mở rộng kết nối với các nhà sản xuất, nhà phân phối, tổ chức xã hội và đơn vị tiếp nhận để từng bước xây dựng mạng lưới chia sẻ thực phẩm. Mô hình cũng hướng đến hạn chế lãng phí bằng cách chuyển thực phẩm còn sử dụng được đến những nơi đang cần.

Ban tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Duyên

Bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng chia sẻ: “Việc ra mắt Food Bank Lâm Đồng và chương trình hợp tác với Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam là cơ hội để cùng kết nối thêm những nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những nhóm yếu thế cần được quan tâm, hỗ trợ".

Dịp này, ban tổ chức trao 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, và 20 suất học bổng cho học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.