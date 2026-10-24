Kết nối nguồn lực xã hội, tiếp sức thanh niên vững bước tương lai

Tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn, Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến mà còn tạo dựng những điều kiện thiết thực để thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và trưởng thành.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức các hoạt động phong trào, mà phải hướng tới những giá trị thiết thực hơn, trong đó có việc lắng nghe, thấu hiểu thanh niên và tạo môi trường để mỗi người phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng.

“Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh nỗ lực của tổ chức Đoàn, Hội và bản thân mỗi thanh niên, sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Việc kết nối các nguồn lực cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm, qua đó tạo ra những cơ hội phát triển bền vững hơn cho người trẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình mới "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước". Ảnh: Đăng Hải

Khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực để người trẻ tự tin tiến bước

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy khẳng định, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động kết nối, lắng nghe nhu cầu từ thực tiễn và phối hợp với các đối tác để sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, bảo đảm các hoạt động đồng hành hướng đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu chính đáng và mang lại giá trị thiết thực cho thanh niên. Tiếp năng lượng cho thanh niên, vì thế, không chỉ là hỗ trợ về vật chất hay tạo thêm động lực tinh thần, mà còn là khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực và đồng hành để người trẻ tự tin tiến bước bằng chính sức mạnh của mình.

Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Đăng Hải

Theo anh Nguyễn Kim Quy, diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” hôm nay được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên được lắng nghe; nơi những trải nghiệm từ cuộc sống gợi mở thêm những góc nhìn về nhu cầu của người trẻ, cũng như trách nhiệm và khả năng đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

“Tôi mong muốn các bạn thanh niên mạnh dạn chia sẻ những điều mình đã trải qua, những khó khăn đang gặp phải và cả những ước mơ, dự định trong tương lai. Những tiếng nói chân thực ấy sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp hiểu thanh niên hơn, từ đó có những cách thức đồng hành thiết thực, sát với nhu cầu thực tế hơn.

Đồng thời mong rằng, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển; là những người có khả năng sáng tạo, thích ứng, cống hiến và tạo ra những giá trị mới khi được trao niềm tin, cơ hội và điều kiện phù hợp”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Đăng Hải

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi về những hành trình vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến của thanh niên. Các câu chuyện đến từ những người trẻ có hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau, qua đó gợi mở những góc nhìn về nhu cầu của thanh niên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đồng hành.

Thông qua những câu chuyện và trao đổi trực tiếp, diễn đàn hướng tới việc nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà còn là chủ thể của quá trình phát triển. Những trải nghiệm thực tế của người trẻ là cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu và mong muốn của thanh niên, từ đó xây dựng các hình thức đồng hành phù hợp.

Trong 7 năm hợp tác, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hướng tới các nhóm thanh niên có nhu cầu hỗ trợ khác nhau, tập trung vào phát triển năng lực, chăm lo đời sống và khuyến khích những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Khởi động năm 2020, chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu và hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" vinh danh 188 gương mặt trẻ có những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp và đóng góp tích cực cho xã hội.