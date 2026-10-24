Kết nối nguồn lực trí thức kiều bào với nhu cầu phát triển đất nước

Gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg ngày 24/10 tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường bắt buộc để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyển từ “đi tìm nguồn lực” sang “kết nối nguồn lực với nhu cầu”, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi để phát huy đóng góp của trí thức kiều bào./.