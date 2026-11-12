Kết nối nguồn lực toàn cầu, hướng tới Việt Nam 2045

Với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”, diễn đàn hướng tới kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt trên toàn thế giới, thúc đẩy các sáng kiến và chuyển hóa nguồn lực quốc tế thành những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Thông tin tại sự kiện, GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, cho biết VGL Forum đã trải qua hai mùa tổ chức vào năm 2019 và 2024, lần lượt với các chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam” và “Việt Nam vươn mình trong biến động”. Qua các kỳ diễn đàn, nhiều tư vấn, khuyến nghị đã được xây dựng, gắn với những chương trình chiến lược trọng điểm của Việt Nam.

Theo GS. Nguyễn Đức Khương, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam hướng tới hai dấu mốc lịch sử quan trọng: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm đất nước giành được độc lập vào năm 2045. Đây là thời điểm cần chuẩn bị những định hướng phát triển dài hạn, huy động sức mạnh từ trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Diễn đàn sẽ quy tụ 100 người Việt có tầm ảnh hưởng từ gần 30 quốc gia. (Nguồn: BTC)

Ông nhấn mạnh thế mạnh của người Việt không chỉ nằm ở trình độ chuyên môn, năng lực thích ứng với xu hướng thế giới mà còn ở sự gắn bó với quê hương, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức đóng góp cho đất nước. Mỗi cá nhân, dù ở vị trí hay lĩnh vực nào, đều có thể đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực vào sức mạnh chung của quốc gia.

Quy tụ 100 người Việt có tầm ảnh hưởng từ gần 30 quốc gia

Theo TS. Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án AVSE Global, sứ mệnh cốt lõi của VGL Forum là kết nối tri thức bậc cao và chuyển hóa nguồn tri thức đó thành hành động cụ thể thông qua các báo cáo chiến lược, hoạt động tư vấn, diễn đàn và dự án nghiên cứu phát triển.

VGL Forum 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực, đến từ gần 30 quốc gia. Diễn đàn cũng có sự tham gia của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và đại diện tổ chức trong nước, quốc tế, tạo không gian đối thoại đa chiều và kết nối nguồn lực xuyên biên giới.

Các khách mời được chia thành năm nhóm chính, gồm lãnh đạo các tập đoàn lớn; nhà kinh tế, nhà đầu tư và chủ đầu tư các quỹ lớn; những cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và thể thao; các nhân vật có tầm ảnh hưởng trong đời sống xã hội, chính trị, trong đó có nguyên thủ và nguyên lãnh đạo quốc tế; cùng các chuyên gia, những người có ảnh hưởng về ý tưởng và tư tưởng.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức dành sự quan tâm đặc biệt cho hạng mục “Emerging Vietnam Global Leaders” (Những ngôi sao đang sáng), nhằm tôn vinh thế hệ lãnh đạo trẻ, tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Chương trình tập trung vào năm nhóm nội dung: con người; giá trị xã hội; văn hóa - lịch sử; khoa học - công nghệ; tăng trưởng - thịnh vượng. Theo Ban Tổ chức, câu chuyện Việt Nam 2045 không chỉ dừng ở các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng một xã hội có những con người giàu khát vọng, bản lĩnh, nền văn hóa đậm đà bản sắc, hệ thống tri thức tiên tiến và chất lượng sống ngày càng cao.

Các gương mặt khách mời quốc tế dự kiến có nhà tư tưởng hàng đầu về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và liên chính phủ, nguyên đại sứ quốc tế tại Việt Nam, chuyên gia y tế từ Đại học Harvard, nhà vô địch thể thao thế giới và các nhà khoa học thuộc nhóm hàng đầu thế giới từ Đại học Stanford. Thành phần tham dự đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Hungary, Đức, New Zealand, Thụy Điển, Nepal và Ấn Độ.

Chuyển hóa tri thức thành khuyến nghị và dự án cụ thể

Chia sẻ tại họp báo, TS. Lê Võ Phương Nga, Giám đốc Dự án VGL Forum 2026, nhấn mạnh giá trị của diễn đàn nằm ở khả năng tạo sức mạnh cộng hưởng từ mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Mỗi đại biểu không chỉ mang đến năng lực và kinh nghiệm cá nhân mà còn có thể kết nối với mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư và các nguồn lực quốc tế.

Sau diễn đàn, AVSE Global dự kiến tổng hợp các ý kiến, tri thức và sáng kiến để xây dựng báo cáo khuyến nghị chiến lược gửi tới Chính phủ, đồng thời thúc đẩy hình thành các dự án hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Về nội dung, ngày làm việc đầu tiên của VGL Forum 2026 tập trung phân tích trật tự thế giới mới, vị thế của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu và những chuyển biến lớn đang định hình tương lai các quốc gia. Các phiên thảo luận hướng tới tìm kiếm cơ sở cho việc mở rộng hợp tác đa phương, góp phần duy trì môi trường ổn định và hòa bình.

Đại biểu tham dự họp báo. (Nguồn: BTC)

Trong phiên chiều, các đại biểu sẽ trao đổi về những trụ cột phát triển chính, gồm hạ tầng và kiến trúc; khoa học - công nghệ; tăng trưởng và thịnh vượng; giá trị xã hội.

Ngày làm việc thứ hai dành trọng tâm cho văn hóa và lịch sử, những yếu tố gắn liền với chiều sâu và bản sắc dân tộc Việt Nam. Bên cạnh các phiên thảo luận, không gian Open Forum được tổ chức nhằm mở rộng đối thoại, giới thiệu các dự án chiến lược và kết nối với những chuyên gia, trí thức không thể tham dự trực tiếp tại Paris.

VGL Forum 2026 do AVSE Global tổ chức, diễn ra ngày 11-12/12 tại Paris, Pháp, với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai” (Vietnam 2045: Gateways to the Future).

AVSE Global là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, quy tụ chuyên gia, nhà khoa học và trí thức Việt Nam trên toàn thế giới cùng các nguồn lực quốc tế, hướng tới đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Tổ chức hiện có hơn 300 nhân sự nòng cốt tại hơn 30 quốc gia, mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia và 10.000 trí thức kết nối thông qua 10 mạng lưới chuyên ngành.