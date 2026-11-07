Kết nối nguồn lực tín dụng, trao cơ hội phát triển cho phụ nữ

Nhờ có nguồn vốn từ chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH, gia đình chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Tây Sơn, xã Thạch Hà) đã có thêm nguồn lực để mua sắm thêm vật liệu cho nghề xây dựng của hai vợ chồng.

Tiếp sức nguồn vốn, mở rộng sinh kế

Chị Nguyễn Thị Hòa (thôn Tây Sơn, xã Thạch Hà) có kinh tế gia đình ở mức trung bình, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp và nghề xây dựng của hai vợ chồng. Do hạn chế về vốn, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh trước đây còn nhiều khó khăn. Thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn Chi hội Phụ nữ thôn Tây Sơn (thuộc Hội LHPN xã Thạch Hà), năm 2025, gia đình chị được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 100 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để xây dựng nhà vệ sinh, cải thiện chất lượng cuộc sống. Năm 2026, chị tiếp tục vay 150 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, đầu tư chăn nuôi lợn và bổ sung vật liệu phục vụ công việc xây dựng.

Chị Hòa chia sẻ: “Nguồn vốn ưu đãi đã giúp gia đình tôi mạnh dạn đầu tư làm ăn, thu nhập cũng từng bước ổn định để trang trải cuộc sống và trả nợ ngân hàng. Hiện tổng dư nợ của hai khoản vay còn 93 triệu đồng”.

Gia đình chị Hoà cũng đầu tư thêm chăn nuôi lợn để cải thiện kinh tế của gia đình.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (thôn Bình Lộc, xã Lộc Hà), thông qua kết nối của Hội LHPN xã cũng đã tiếp cận được nguồn vốn vay 300 triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Lộc Hà (thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) để mở rộng quy mô chăn nuôi. Chị Thơm chia sẻ: “Gia đình tôi đã chăn nuôi bò nhốt từ rất nhiều năm nhưng vì nguồn vốn eo hẹp nên mỗi năm chỉ nuôi 2-3 con, thu nhập không cải thiện là bao. Được tiếp cận nguồn vốn, tôi đã mạnh dạn đầu tư 10 con bò, sửa sang lại chuồng trại và mua thức ăn, đảm bảo chăn nuôi theo hướng bài bản, gia tăng giá trị hơn. Hiện nay, sau 10 tháng chăm sóc, đàn bò phát triển tốt, dự kiến, cho lợi nhuận khoảng 170 triệu đồng vào cuối năm nay. Tôi mong ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, giảm lãi suất cho vay để tạo điều kiện thêm cho chị em phụ nữ chúng tôi phát triển kinh tế bền vững hơn".

Đầu năm 2026, chị Nguyễn Thị Thơm (thôn Bình Lộc, xã Lộc Hà) được tiếp cận vốn vay 300 triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Lộc Hà để chăn nuôi bò nhốt.

Từ những nhu cầu thiết thực của hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với các tổ chức tín dụng rà soát nhu cầu, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận các chương trình vay vốn; thành lập, quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ vay vốn, đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và trả nợ.

Về phía các ngân hàng, NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II thường xuyên phối hợp với tổ chức hội triển khai chính sách tín dụng, hướng dẫn thủ tục, giải ngân kịp thời, tư vấn lựa chọn nguồn vốn phù hợp và đồng hành cùng người vay trong quá trình sử dụng vốn. Qua đó, góp phần đưa các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống của hội viên.

Hoạt động giao dịch, giải ngân vốn tín dụng chính sách tại cơ sở góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Hội LHPN tỉnh, hiện nay, Hội đang quản lý dư nợ ủy thác từ NHCSXH Chi nhánh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh và Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II gần 6.627 tỷ đồng, hỗ trợ trên 51.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đây là một trong những tổ chức chính trị - xã hội có quy mô dư nợ ủy thác lớn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Quỹ Phát triển phụ nữ Hà Tĩnh hiện có trên 5.200 thành viên vay vốn, tổng dư nợ hơn 96,8 tỷ đồng. Quan trọng hơn, các nguồn vốn ưu đãi đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp phụ nữ có điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Không chỉ hỗ trợ những hộ còn khó khăn ổn định sinh kế, nguồn vốn còn tạo điều kiện để các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nắm bắt nhu cầu của hội viên, phối hợp với ngành ngân hàng đưa các nguồn vốn phù hợp đến đúng đối tượng, đồng thời hướng dẫn, giám sát việc sử dụng vốn hiệu quả”.

Tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn

Lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030.

Ngày 19/10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai chính sách tín dụng, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện, bình đẳng giới và các hoạt động an sinh xã hội.

Chương trình tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ phụ nữ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận dịch vụ ngân hàng; thúc đẩy tài chính xanh, tài chính số và nâng cao năng lực quản trị tài chính cho hội viên.

Đáng chú ý, hai bên sẽ tăng cường kết nối giữa các tổ chức tín dụng với phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua các diễn đàn, hội nghị “Ngân hàng - Doanh nghiệp - Nữ hội viên sản xuất, kinh doanh”. Qua đó, phụ nữ sẽ được tiếp cận thông tin về các sản phẩm tín dụng, điều kiện vay vốn, được tư vấn và lựa chọn nguồn tài chính phù hợp với nhu cầu, khả năng sản xuất, kinh doanh.

Chương trình hợp tác giữa NHNN Chi nhánh Khu vực 8 và Hội LHPN tỉnh chú trọng triển khai hiệu quả tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội.

Chương trình cũng hướng đến hỗ trợ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Cùng với đó là các hoạt động đào tạo về quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng số, thanh toán không dùng tiền mặt và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Để chương trình thực sự đi vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò của các cấp hội trong tuyên truyền chính sách tín dụng, nắm bắt nhu cầu, kết nối hội viên với các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp; đồng thời phối hợp theo dõi, giám sát, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Các chương trình tín dụng hướng đến hỗ trợ các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn,

Về phía ngành Ngân hàng, NHNN Chi nhánh Khu vực 8 sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả chương trình, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn và dịch vụ tài chính phù hợp.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng phát triển sản phẩm cho vay phù hợp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng trang bị kiến thức tài chính, thúc đẩy thanh toán số, giúp phụ nữ tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn, hiệu quả, qua đó nâng cao quyền năng kinh tế và thúc đẩy bình đẳng giới.