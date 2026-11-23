Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Nguyên.

Chung tay góp sức, chăm lo người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo 100% xã, phường triển khai các hoạt động vận động, chăm lo cho người nghèo. Tính đến ngày 18-11, toàn tỉnh có 184 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico ủng hộ 5 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Thái Nguyên ủng hộ 1,1 tỷ đồng; Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chuyển ủng hộ 1 tỷ đồng... Những đóng góp thiết thực này đã bổ sung nguồn lực quan trọng, giúp địa phương có thêm kinh phí chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách, Ngân hàng luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua các hoạt động như tặng quà Tết, hỗ trợ xây dựng nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động Ngân hàng đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Chúng tôi mong muốn góp phần cùng địa phương hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống.

Một trong những nội dung ưu tiên sử dụng nguồn lực vận động là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo kết quả triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến đầu tháng 11, toàn tỉnh có 1.452 hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở. Tất cả các hộ đã khởi công xây dựng, trong đó 1.034 căn đã hoàn thành, 418 căn đang thi công. Riêng trong tháng 10-2026, từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ 9,84 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí đối ứng xây mới nhà ở cho 492 hộ thuộc Đề án 1.000 căn nhà tại 43 xã.

Với những gia đình nhiều năm phải sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp, một mái nhà kiên cố không chỉ giúp ổn định nơi ở mà còn là điểm tựa để họ yên tâm lao động, sản xuất, nhất là trước những diễn biến khó lường của thời tiết trong mùa mưa bão. Từ đó, các hộ có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống.

Hỗ trợ sinh kế để người dân vươn lên

Nếu nhà ở là điều kiện quan trọng giúp người nghèo ổn định cuộc sống thì sinh kế, việc làm và thu nhập chính là yếu tố quyết định khả năng thoát nghèo lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, bên cạnh vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, MTTQ các cấp còn chú trọng kết nối, huy động kinh phí giúp người dân phát triển sản xuất, lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phong trao sinh kế cho chị La Thị Oanh, thôn 1, xã Yên Phong.

Tại xã Yên Phong, chị La Thị Oanh ở thôn 1 và anh Hà Văn Hòa ở thôn 5 đều mong muốn phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập nhưng lại thiếu vốn đầu tư. Gia đình chị Oanh còn phải chăm sóc người mẹ già bị tai biến, thường xuyên cần điều trị. Trong khi đó, gia đình anh Hòa có 5 nhân khẩu, chi phí sinh hoạt và học hành của các con tạo thêm áp lực kinh tế.

Từ việc nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phong đã huy động 40 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo và sự đóng góp của 4 tổ chức hội để hỗ trợ hai gia đình, mỗi hộ 20 triệu đồng mua lợn nái sinh sản. Không chỉ hỗ trợ vốn ban đầu, các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn 1 và thôn 5 còn phối hợp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh, giúp các hộ từng bước tiếp cận phương thức chăn nuôi an toàn, hiệu quả.

Chị La Thị Oanh, thôn 1, xã Yên Phong, chia sẻ: Được hỗ trợ kinh phí mua lợn nái giống, gia đình tôi mừng lắm. Có nguồn vốn ban đầu này, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm kỹ thuật, chăm sóc lợn thật tốt để phát triển chăn nuôi, tạo thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Với các gia đình thuộc diện hộ nghèo, khoản hỗ trợ không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt về vốn mà còn tạo cơ hội hiện để phát triển chăn nuôi, ổn định nguồn thu. Việc được hướng dẫn kỹ thuật cũng giúp các hộ chủ động hơn trong chăm sóc vật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh, hạn chế rủi ro trong sản xuất. Hiệu quả của mô hình sẽ được đánh giá qua khả năng duy trì chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định và cải thiện đời sống trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, thông qua các chương trình vận động, hỗ trợ của MTTQ, toàn tỉnh đã có 120 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở xem xét hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của từng gia đình, qua đó giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cuối năm 2025, toàn tỉnh có 18.568 hộ nghèo, chiếm 4,32%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,35%. Năm 2026, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,82%, tỷ lệ nghèo đa chiều còn khoảng 5,87%. Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chính sách của Nhà nước, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chung tay của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, gắn với điều kiện và khả năng phát triển của từng hộ gia đình sẽ giúp nguồn lực phát huy hiệu quả thiết thực hơn. Không chỉ dừng lại ở việc sẻ chia khó khăn trước mắt, những hoạt động kết nối, hỗ trợ nhà ở và sinh kế của MTTQ các cấp còn góp phần tạo động lực để người nghèo chủ động vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.