Kết nối nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ngành tôm và lúa gạo

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn liên ngành tôm, lúa và cà phê tại đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ thông qua Tổ chức Rikolto International.

Sự kiện là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính, hợp tác xã và các bên liên quan trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn, nhận diện cơ hội và thách thức trong huy động nguồn lực, tiếp cận tài chính xanh. Qua đó, các bên hướng đến thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ông Trương Minh Út, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng, khó khăn, thách thức và định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại Cà Mau, đặc biệt là chuỗi giá trị tôm và lúa gạo.

Các tham luận làm rõ những mô hình đang được triển khai tại địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Công Quốc, Phó Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Cà Mau, tham luận về thực trạng, khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại địa phương.

Bên cạnh đó, diễn đàn giới thiệu các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh do các tổ chức như Rikolto, ASSIST và IUCN triển khai. Các đại biểu cũng trao đổi về cơ hội kết nối nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất áp dụng các mô hình sản xuất bền vững.

Ông Nguyễn Bá Thông, đại diện Tổ chức Rikolto International, giới thiệu dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn liên ngành tôm, lúa và cà phê tại ĐBSCL và Tây Nguyên.

Một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là kết nối nhu cầu đầu tư với các nguồn tài chính xanh và tài chính tác động. Các đại biểu trao đổi về sản phẩm tài chính, điều kiện, tiêu chí và cơ chế tiếp cận vốn dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời phân tích nhu cầu đầu tư, khó khăn và thách thức trong triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với dịch vụ đầu vào và ngành nuôi tôm tại Cà Mau và ĐBSCL.

Các vấn đề về thu gom, xử lý chất thải trong hoạt động nuôi tôm, phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ kinh tế tuần hoàn trong ngành tôm, cũng như nhu cầu và thách thức của doanh nghiệp trong thu mua, chế biến, xuất khẩu theo hướng xanh cũng được đưa ra thảo luận.

Bà Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên, đại diện Tổ chức Cải thiện xã hội và Chuyển đổi phát triển bền vững châu Á tại Việt Nam (ASSIST), chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong ngành tôm tại ĐBSCL.

Thông qua các nội dung trao đổi, diễn đàn hướng đến tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và hợp tác xã; thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực và hỗ trợ triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

Tại diễn đàn, các nhà quản lý, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế thảo luận về Kết nối nguồn lực từ các tổ chức NGOs để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Cà Mau.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam ký kết hợp tác với Tổ chức Cải thiện xã hội và Chuyển đổi phát triển bền vững châu Á tại Việt Nam (ASSIST), hướng đến thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong ngành tôm tại Cà Mau.

Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam ký kết hợp tác với ASSIST nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong ngành tôm tại Cà Mau.

Thông qua diễn đàn, Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam kỳ vọng tạo nền tảng cho các mối quan hệ hợp tác thiết thực, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Đồng thời, sự kiện hướng đến thúc đẩy các mô hình sản xuất bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và gia tăng giá trị chuỗi tôm, lúa gạo tại ĐBSCL theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững./.