Kết nối nguồn lực, thúc đẩy doanh nghiệp Việt vươn ra quốc tế

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương, nhấn mạnh vai trò của thương mại điện tử xuyên biên giới trong mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là cơ sở để tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, nền tảng công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trên hành trình vươn ra thị trường toàn cầu.

Lễ phát động là hoạt động trọng tâm của chương trình, với sự tham gia của Lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Amazon và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho các hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử. Đây cũng là dịp để các bên tăng cường phối hợp, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thị trường toàn cầu. Thông qua chương trình, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thông tin về chính sách, định hướng triển khai và các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến. Qua đó, GoGlobal hướng tới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát triển hoạt động kinh doanh xuyên biên giới bền vững.

Tại buổi lễ, TS. Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đã giới thiệu nội dung, kế hoạch triển khai và cơ hội tham gia Chương trình GoGlobal giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo, 1.000 doanh nghiệp được tư vấn và 100 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đến năm 2030. TS. Vũ Bá Phú đồng thời nhấn mạnh vai trò của các hiệp hội trong kết nối doanh nghiệp, tổng hợp nhu cầu và phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Các nội dung góp phần giúp doanh nghiệp nắm bắt định hướng hỗ trợ, đồng thời xác định những năng lực cần chuẩn bị để tham gia hoạt động xuất khẩu trực tuyến.

Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái thương mại điện tử, VECOM phối hợp cùng Amazon đưa kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình

Tại chương trình, ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch VECOM, chia sẻ về hành trình đưa thương hiệu Việt ra thị trường mới; ông Đoàn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, chia sẻ góc nhìn từ cộng đồng doanh nhân trẻ về khát vọng vươn ra toàn cầu. Bên cạnh đó, đại diện Amazon cũng giới thiệu định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, phát triển thương hiệu và khai thác tiềm năng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Chương trình đồng thời cập nhật chiến lược phát triển kinh tế số qua phần trình bày của ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân, Trường Đại học Ngoại thương, chia sẻ những lưu ý khi tiếp cận các thị trường xuất khẩu chính qua thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn về đặc điểm thị trường và những yếu tố cần cân nhắc khi triển khai kinh doanh quốc tế.

Các nội dung cho thấy, để khai thác hiệu quả cơ hội từ thương mại điện tử xuyên biên giới, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng bộ từ nghiên cứu thị trường, ứng dụng công nghệ đến thanh toán quốc tế và tổ chức vận hành. Đây là những nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu trực tuyến.