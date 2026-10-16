Kết nối nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh

VGBTW 2026 tổ chức hoạt động tham quan thực địa tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội.

Trên tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tuần lễ công trình xanh và giao thông xanh Việt Nam 2026 - Vietnam green building & transportation week 2026 (VGBTW 2026) là diễn đàn thường niên uy tín, kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành xây dựng và giao thông. Sự kiện do Bộ Xây dựng bảo trợ, đồng tổ chức bởi Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng và IEC Consulting.

Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), chiều 8/12, các đại biểu tham dự sẽ được trực tiếp tham quan, tìm hiểu các giải pháp nhà máy thông minh, dây chuyền công nghệ lắp ráp điện tử SMT, robot Hàn, giải pháp điều hòa không khí và các mô hình HVAC tích hợp tại Panasonic. Đây là cơ hội kết nối giữa các xu hướng công nghệ xanh với ứng dụng thực tế trong sản xuất và vận hành công trình.

VGBTW 2026 tập trung thảo luận các giải pháp quy hoạch đô thị xanh, giảm phát thải ngành Xây dựng, phát triển giao thông bền vững và huy động nguồn lực đầu tư xanh.

Cũng tại Khu công nghiệp Thăng Long, chiều 9/12, chương trình mở đầu bằng Lễ khai mạc và Phiên toàn thể với chủ đề: “Ngành xây dựng Việt Nam hướng tới Net Zero: Kiến tạo hệ sinh thái đô thị, công trình, hạ tầng và giao thông xanh”. Phiên toàn thể quy tụ các góc nhìn từ cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Các nội dung đáng chú ý gồm định hướng chính sách Net Zero của ngành xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, tái định hình hạ tầng trong kỷ nguyên điện hóa và số hóa, chuyển đổi giao thông xanh và vai trò của hệ sinh thái số trong thúc đẩy vận tải và xây dựng xanh.

Xuyên suốt Tuần lễ công trình xanh và giao thông xanh Việt Nam 2026 là Triển lãm Quốc tế với hơn 40 gian hàng.

Đặc biệt, Đối thoại toàn thể “Cơ chế phối hợp đa bên và liên kết quốc tế - Kiến tạo động lực cho ngành xây dựng hướng tới Net Zero” sẽ quy tụ đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước từ Chính phủ, Quốc hội, cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế và các địa phương, cùng trao đổi về cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh.

Chương trình khép lại với Lễ ký kết hợp tác và vinh danh các sáng kiến, đối tác xanh, đánh dấu những kết nối và cam kết mới cho hệ sinh thái công trình, hạ tầng và giao thông xanh tại Việt Nam.

Tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, sáng 9/12, 4 phiên chuyên đề được tổ chức song song, tập trung vào những chuyển dịch lớn đang định hình tương lai của ngành xây dựng và giao thông Việt Nam.

Với các chủ đề “Quy hoạch đô thị và công trình xanh: Từ cấu trúc không gian đến hiệu quả thực thi”, “Hạ tầng và giao thông xanh: Kết nối đồng bộ, thông minh và phát thải thấp”, “Chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải trong ngành xây dựng hướng tới Net Zero”, “Việt Nam – Điểm đến của đầu tư xanh: Kết nối nguồn lực quốc tế với các dự án xây dựng và giao thông”, các chuyên đề tập trung vào bài toán quy hoạch xanh và khả năng đưa các định hướng xanh vào thực tiễn.

Xuyên suốt Tuần lễ công trình xanh và giao thông xanh Việt Nam 2026 là triển lãm quốc tế với hơn 40 gian hàng, nơi các doanh nghiệp hàng đầu giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và mô hình mới phục vụ quá trình xanh hóa ngành xây dựng và giao thông.

Không gian triển lãm dự kiến quy tụ các nhóm giải pháp về vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý tòa nhà, HVAC, điện khí hóa, hạ tầng sạc, giao thông thông minh, công nghệ đô thị, giải pháp giảm carbon, tư vấn thiết kế – kỹ thuật và các công nghệ phục vụ quản lý, vận hành công trình.