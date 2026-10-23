Kết nối nguồn lực, tạo cơ hội phát triển cho Thanh niên Việt Nam

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi về những hành trình vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến của thanh niên. Các câu chuyện đến từ những người trẻ có hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau, qua đó gợi mở những góc nhìn về nhu cầu của thanh niên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đồng hành.

Thực hiện: Thái Mạnh