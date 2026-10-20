Kết nối nguồn lực tài chính quốc tế, mở rộng cơ hội đầu tư cho Việt Nam trong khuôn khổ APEC 2026

Đóng góp quan trọng tại Hội nghị bàn tròn NCAPEC

Ngày 20/10/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã tham dự và phát biểu dẫn đề Hội nghị công – tư của NCAPEC với chủ đề "Tài chính cho tương lai: Tăng trưởng, Đầu tư và Đổi mới sáng tạo tại APEC". Sự kiện quy tụ các quan chức chính phủ cấp cao, lãnh đạo các tổ chức tài chính và đại diện doanh nghiệp hàng đầu khu vực như American Express, Mastercard, Citibank, Moody's, Johnson & Johnson...

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tham dự Hội nghị bàn tròn NCAPEC

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất định về địa chính trị, thương mại và công nghệ, đòi hỏi các nền kinh tế APEC không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn bảo đảm tăng trưởng bao trùm, có khả năng chống chịu và bền vững. Phó Thống đốc chia sẻ những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026: GDP ước tăng 9,01%, lạm phát bình quân khoảng 4,52%, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 21,1 tỷ USD (tăng 12,1%) và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 900 tỷ USD.

Về định hướng ưu tiên của Việt Nam, Phó Thống đốc nêu rõ ba trụ cột trọng tâm, bao gồm: Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính, trong đó NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Đa dạng hóa các nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng, phát triển thị trường vốn minh bạch, tăng cường kết nối giữa hệ thống ngân hàng, thị trường vốn và các nhà đầu tư dài hạn. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo tài chính song hành với mở rộng khả năng tiếp cận vốn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu đi đôi với quản trị rủi ro, an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa kỳ Jonathan Greenstein, phụ trách tài chính quốc tế cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại Tọa đàm, đại diện các tập đoàn tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp đánh giá cao những cải cách của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và các nền kinh tế thành viên phát triển thị trường vốn và phát hành trái phiếu quốc tế. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về phát triển thị trường vốn, thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy hợp tác công – tư (PPP), tài chính bền vững, chuyển đổi số, ứng dụng AI và hoàn thiện các công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với thiên tai.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định Việt Nam hoan nghênh việc tiếp tục tăng cường gắn kết với các nền kinh tế APEC, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực. Phó Thống đốc bày tỏ tin tưởng rằng đối thoại cởi mở và hợp tác công – tư thực chất sẽ giúp các bên nhận diện cơ hội mới, giải quyết những thách thức chung và củng cố nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Nhân dịp này, Phó Thống đốc tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa hệ thống tài chính – ngân hàng và xây dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư, đổi mới sáng tạo có trách nhiệm.

Gặp song phương Chủ tịch AIIB: Mở rộng hợp tác tài trợ hạ tầng xanh và kết nối nguồn vốn

Cùng ngày, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi làm việc song phương với Bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB). Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của AIIB đối với Việt Nam trong thời gian qua. Hiện AIIB đang tài trợ 6 dự án tại Việt Nam với tổng giá trị khoảng 413 triệu USD ở khu vực tư nhân.

Phó Thống đốc cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn 2026–2030 với nhu cầu đầu tư rất lớn trong đường sắt, năng lượng, lưới điện, hạ tầng số, logistics và kết nối vùng. Thách thức không chỉ là huy động thêm vốn mà còn bảo đảm tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn với cấu trúc phù hợp, trong khi giữ vững ổn định vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính và bền vững nợ.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và Bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á cùng đoàn AIIB chụp ảnh lưu niệm

Về hợp tác khu vực công, Phó Thống đốc đề nghị AIIB sớm xác định rõ các dự án ưu tiên, vai trò, cấu trúc tài trợ và lộ trình triển khai; đồng thời cập nhật tiến độ đề xuất Chương trình quốc gia Việt Nam 2026–2030 để hai bên xây dựng một danh mục dự án trung hạn với các thứ tự ưu tiên.

Về huy động vốn tư nhân, với vai trò NHNN vừa là đại diện Chính phủ tại AIIB, vừa quản lý hệ thống ngân hàng, Phó Thống đốc bày tỏ mong muốn kết nối hiệu quả nguồn lực AIIB với các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mở rộng các khoản vay, hạn mức cho vay lại, tài trợ hạ tầng xanh, năng lượng, logistics, hạ tầng số, các dự án quy mô vừa và nhỏ, phát triển nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa và thích ứng khí hậu. Mục tiêu là mỗi đồng vốn AIIB giúp huy động thêm nguồn lực thương mại và đưa vốn dài hạn đến khu vực kinh tế thực.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo AIIB ghi nhận và đánh giá cao định hướng phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030, khẳng định Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng để mở rộng hoạt động. AIIB cho biết hiện đã có danh mục dự án khu vực công tương đối tốt và đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện danh mục này trên cơ sở trao đổi với các cơ quan Việt Nam. AIIB cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án kết nối khu vực, trong đó có các dự án tại ASEAN, qua đó góp phần tăng cường liên kết hạ tầng và an ninh năng lượng khu vực.

Thăm và làm việc với Chi nhánh Bank of China (BOC) tại Hồng Kông

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 và các hoạt động liên quan tại Hồng Kông (Trung Quốc), Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã đến thăm và làm việc với Chi nhánh Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK).

Tại buổi làm việc, ông Wang Huabin đánh giá cao sự phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam cũng như sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng; đồng thời bày tỏ mong muốn đóng góp tích cực hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam với Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cùng Phó Tổng Giám đốc Điều hành Wang Huabin chụp ảnh lưu niệm trong khuôn khổ chuyến thăm tới BOCHK

Đánh giá cao vai trò của BOCHK như một cầu nối tài chính quan trọng tại trung tâm tài chính hàng đầu khu vực, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của BOC nói chung và BOCHK nói riêng trong việc kết nối dòng vốn đầu tư và cung ứng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp hai bên. Trên cơ sở định hướng phát triển của Việt Nam và tiềm năng hợp tác, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị BOCHK kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư tổ chức và quỹ tài chính lớn tại Hồng Kông và quốc tế tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc điều hành Wang Huabin bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác tài chính giữa hai bên, khẳng định BOCHK coi Việt Nam là thị trường quan trọng trong khu vực và sẵn sàng tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm cũng như mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế.